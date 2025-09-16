Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Marcela Reyes aseguró que el hombre debe ser el proveedor, ¿ella no pondría nada?

Marcela Reyes justificó su postura en torno a la necesidad de que una persona se encargue de las responsabilidades del hogar.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Marcela Reyes
Marcela Reyes aseguró que el hombre debe ser el proveedor | Foto del Canal RCN.

La DJ y empresaria Marcela Reyes quiso interactuar con sus seguidores, así que una vez más se sumó a la dinámica de la caja de preguntas.

Para esta oportunidad, Reyes cuestionó a los usuarios digitales. Esto porque planteó el tema de la economía en pareja, preguntando si es mejor dar, recibir o que los gastos se dividan por mitad.

Artículos relacionados

¿Cómo es el hombre ideal para Marcela Reyes?

La respuesta de un seguidor llamó la atención de Reyes, quien no dudó en dar su opinión y esto dividió las posturas.

Según lo que se interpreta, el internauta contestó que el hombre debe ser el proveedor del hogar, pero eso no significa que la otra persona no dé detalles o regalos.

Las palabras del usuario digital, concordaron con el pensamiento de la DJ de guaracha, quien aseguró que desde su punto de vista un hombre debe proveer el hogar, pero eso no quiere decir que las mujeres no les ayuden en "cositas". No obstante, aclaró que en medio de las crisis es importante colaborar.

Marcela Reyes
Marcela Reyes habló de su concepción del hombre ideal | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

"Lo ideal sería que el hombre sea el proveedor de la casa, ¿cierto?, que lleve la responsabilidad y que nosotras también podamos atenderles con detalles o ayudarles, no sé, en cositas. Pero digamos en el caso hipotético que ese hombre proveedor por x o y motivo está teniendo dificultades en su trabajo y no puede ser proveedor, yo siento que en ese caso si nosotras podemos como tender la mano y ser las proveedoras, eso también es válido", argumentó Marcela Reyes.

De manera conjunta, la artista antioqueña dijo que retribuiría a su pareja si lo llegase a necesitar, pues así como le dan también espera colaborar.


¿Qué opinaron los internautas tras lo dicho por Marcela Reyes?

Para los seguidores, las palabras de Marcela son de una mujer independiente que no necesita de alguien que la mantenga, pero, del otro lado de la balanza, algunos tacharon el hecho de que considere que el hombre debe ser el proveedor.

Artículos relacionados

Sea lo que sea, la también influenciadora tiene todo el derecho de expresar su opinión frente a la cámara de su teléfono celular.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso

Recientemente, la entrenadora de Isabella Ladera reveló cuál es el secreto para reducir medidas sin procedimientos.

Kimberly Reyes en Buen día Colombia - Persona tocando sus pies. Kimberly Reyes

¿Qué es la fascitis plantar? La dolorosa condición que padece Kimberly Reyes

En las últimas horas, la actriz Kimberly Reyes le contó a sus seguidores cómo esta condición le impidió caminar.

Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel - Mujer mostrando sus medidas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano revela cómo recuperó su figura tras dar a luz

Según expertos, existen varios hábitos que permiten recuperar la figura luego de varias semanas de parto.

Lo más superlike

Pipe Bueno se unió a la fiesta del Grito de Independencia de México Pipe Bueno

Pipe Bueno celebró el Grito de Independencia de México junto a reconocida youtuber mexicana: ¿quién es?

Pipe Bueno celebró el Grito de Independencia de México junto a la youtuber y cantante Carolina Ross.

Karina García confesó los sacrificios que hizo para llegar al Stream Fighters 4 Karina García

Karina García reveló los sacrificios que ha hecho para estar perfecta para el Stream Fighters 4

Robert Redford Talento internacional

Robert Redford, ícono de Hollywood, falleció: conoce a las parejas que marcaron su vida

Karol G Karol G

¡Karol G hace historia! la paisa se convirtió en la primera latina cabeza de cartel en Coachella

Valeria Aguilar, Patricia Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales llena de cariño a Valeria Aguilar por eliminación en MasterChef: “Mi sobrina”