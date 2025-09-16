Marcela Reyes aseguró que el hombre debe ser el proveedor, ¿ella no pondría nada?

La DJ y empresaria Marcela Reyes quiso interactuar con sus seguidores, así que una vez más se sumó a la dinámica de la caja de preguntas.

Para esta oportunidad, Reyes cuestionó a los usuarios digitales. Esto porque planteó el tema de la economía en pareja, preguntando si es mejor dar, recibir o que los gastos se dividan por mitad.

¿Cómo es el hombre ideal para Marcela Reyes?

La respuesta de un seguidor llamó la atención de Reyes, quien no dudó en dar su opinión y esto dividió las posturas.

Según lo que se interpreta, el internauta contestó que el hombre debe ser el proveedor del hogar, pero eso no significa que la otra persona no dé detalles o regalos.

Las palabras del usuario digital, concordaron con el pensamiento de la DJ de guaracha, quien aseguró que desde su punto de vista un hombre debe proveer el hogar, pero eso no quiere decir que las mujeres no les ayuden en "cositas". No obstante, aclaró que en medio de las crisis es importante colaborar.

Marcela Reyes habló de su concepción del hombre ideal | Foto del Canal RCN.

"Lo ideal sería que el hombre sea el proveedor de la casa, ¿cierto?, que lleve la responsabilidad y que nosotras también podamos atenderles con detalles o ayudarles, no sé, en cositas. Pero digamos en el caso hipotético que ese hombre proveedor por x o y motivo está teniendo dificultades en su trabajo y no puede ser proveedor, yo siento que en ese caso si nosotras podemos como tender la mano y ser las proveedoras, eso también es válido", argumentó Marcela Reyes.

De manera conjunta, la artista antioqueña dijo que retribuiría a su pareja si lo llegase a necesitar, pues así como le dan también espera colaborar.



¿Qué opinaron los internautas tras lo dicho por Marcela Reyes?

Para los seguidores, las palabras de Marcela son de una mujer independiente que no necesita de alguien que la mantenga, pero, del otro lado de la balanza, algunos tacharon el hecho de que considere que el hombre debe ser el proveedor.

Sea lo que sea, la también influenciadora tiene todo el derecho de expresar su opinión frente a la cámara de su teléfono celular.