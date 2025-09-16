Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate lanza pulla a quienes se han involucrado con Blessd, ¿a Karina y a Mariana?

La influenciadora Melissa Gate bromeó sobre lo que rodea la situación sentimental del cantante Blessd.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Melissa Gate y Blessd
Melissa Gate sobre no haber estado con Blessd/Canal RCN/AFP: Rodrigo Varela

La influenciadora Melissa Gate se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir un particular comentario sobre el cantante Blessd.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Blessd?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en la que se mostró compartiendo con sus seguidores y opinando sobre diversos temas.

Melissa Gate sobre Blessd

En medio de su conversación con sus fanáticos, mencionó al cantante urbano, donde detalló de forma sarcástica que todas, al parecer, han salido con el artista menos ella cuestionándose la razón.

"Todas han sido mozas de Blessd menos yo, esto es muy duro, en serio, ¿ustedes creen que no me duele eso? yo si soy muy fea entonces", dijo.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el comentario de Melisas Gate sobre Blessd?

Miles de seguidores opinaron luego del polémico comentario de la influenciadora sobre el cantante, pues muchos relacionaron sus palabras como una pulla a su excompañera Karina García, quien tuvo un romance con el artista, según dio a conocer en La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate lanza pulla a karina y mariana zapata

Los seguidores de la paisa le pidieron que soltara a Karina y dejara de lanzarle pullas sobre su vida personal.

Otros relacionaron el comentario como una indirecta también para la influenciadora Mariana Zapata, con quien hace algunas semanas terminó su amistad tras fuerte polémica después de que Melissa le cobrara por hacerle una pauta al emprendimiento de Mariana.

Recordemos que, la influenciadora también sostuvo un romance con el cantante, razón por la que su amistad con Karina García habría terminado.

Otros usuarios de la plataforma decidieron tomar el comentario con humor y defender a Melissa de las críticas.

Artículos relacionados

Por ahora, Melissa Gate sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con sus comentarios políticamente incorrectos y con sus ocurrencias.

Asimismo, está trabajando en sus respectivos proyectos, con los que espera seguir cautivando a sus admiradores, en especial con nueva música, industria en la que quiere tener una carrera.

Por su parte, Blessd se encuentra de gira con el puertorriqueño Anuel AA deleitando a miles de seguidores con sus presentaciones en vivo, además de su contenido en redes sociales, en especial con su novia Manuela.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Robert Redford Talento internacional

Robert Redford, ícono de Hollywood, murió a los 89 años

Robert Redford murió a los 89 años en su casa de Utah. El actor y director dejó un legado imborrable en Hollywood y el cine independiente.

Yina Calderón y Andrea Valdiri Yina Calderón

Yina Calderón comparte foto con Andrea Valdiri y deja curioso mensaje

La empresaria Yina Calderón aprovechó para dejarle un mensaje a la influenciadora Andrea Valdiri tras su rivalidad.

Luis Alfonso sufrió accidente antes de su concierto en EE. UU.: esto se sabe Talento nacional

Luis Alfonso sufrió accidente previo a su esperado concierto en Estados Unidos

Luis Alfonso encendió las alarmas entre sus seguidores tras sufrir un accidente horas antes de su esperado concierto en EE. UU.

Lo más superlike

Valeria Aguilar, Patricia Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales llena de cariño a Valeria Aguilar por eliminación en MasterChef: “Mi sobrina”

Patty Grisales se mostró visiblemente conmovida después de Valeria Aguilar quedar eliminada en MasterChef Celebrity.

Pepe Aguilar habla claro sobre la polémica en redes Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza contundente mensaje tras campaña en su contra “Las tradiciones no se cancelan”

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia