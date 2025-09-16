Melissa Gate lanza pulla a quienes se han involucrado con Blessd, ¿a Karina y a Mariana?

La influenciadora Melissa Gate se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir un particular comentario sobre el cantante Blessd.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en el periodismo! Falleció el cronista Fito Hurtado a sus 66 años: esto se sabe

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Blessd?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en la que se mostró compartiendo con sus seguidores y opinando sobre diversos temas.

En medio de su conversación con sus fanáticos, mencionó al cantante urbano, donde detalló de forma sarcástica que todas, al parecer, han salido con el artista menos ella cuestionándose la razón.

"Todas han sido mozas de Blessd menos yo, esto es muy duro, en serio, ¿ustedes creen que no me duele eso? yo si soy muy fea entonces", dijo.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el comentario de Melisas Gate sobre Blessd?

Miles de seguidores opinaron luego del polémico comentario de la influenciadora sobre el cantante, pues muchos relacionaron sus palabras como una pulla a su excompañera Karina García, quien tuvo un romance con el artista, según dio a conocer en La casa de los famosos Colombia.

Los seguidores de la paisa le pidieron que soltara a Karina y dejara de lanzarle pullas sobre su vida personal.

Otros relacionaron el comentario como una indirecta también para la influenciadora Mariana Zapata, con quien hace algunas semanas terminó su amistad tras fuerte polémica después de que Melissa le cobrara por hacerle una pauta al emprendimiento de Mariana.

Recordemos que, la influenciadora también sostuvo un romance con el cantante, razón por la que su amistad con Karina García habría terminado.

Otros usuarios de la plataforma decidieron tomar el comentario con humor y defender a Melissa de las críticas.

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez sorprendió con impactante cambio físico, ahora tiene nuevo estilo

Por ahora, Melissa Gate sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con sus comentarios políticamente incorrectos y con sus ocurrencias.

Asimismo, está trabajando en sus respectivos proyectos, con los que espera seguir cautivando a sus admiradores, en especial con nueva música, industria en la que quiere tener una carrera.

Por su parte, Blessd se encuentra de gira con el puertorriqueño Anuel AA deleitando a miles de seguidores con sus presentaciones en vivo, además de su contenido en redes sociales, en especial con su novia Manuela.