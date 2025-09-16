Luis Alfonso sufrió accidente previo a su esperado concierto en Estados Unidos

El cantante colombiano de música popular Luis Alfonso sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar que había sufrido un accidente previo a su concierto en Charlotte, Estados Unidos.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Luis Alfonso tras accidente?

En un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luis Alfonso reveló que ya se encontraba en Charlotte, Estados Unidos, pero con una inesperada novedad: una fractura ocasionada horas antes en uno de sus pies.

Luis Alfonso encendió alarmas con accidente previo a su esperado concierto. (Foto Canal RCN).

Y es que según comentó el intérprete de ‘Chismofilia’, una vez su avión aterrizó en la ciudad tuvo que dirigirse junto a su equipo al hospital más cercano para ser atendido de urgencia, pues horas antes se había fracturado uno de los dedos de uno de sus pies.

"Como pueden ver, llegamos con un dedo quebrado, ya vamos para urgencias”

¿Luis Alfonso canceló su concierto en Charlotte, Estados Unidos?

Pese al percance presentado, Luis Alfonso comentó en aquella ocasión con sus seguidores que la razón por la que se encontraba recibiendo atención médica se debía a que no solo necesitaba cuidar de su fractura, sino que también debía definir si debía cantar con “botas de yeso”, en su presentación programada para el pasado domingo 14 de septiembre.

Luis Alfonso sufrió un accidente horas antes de su esperado concierto en EE. UU.. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, tras haber sido dado de alta con sus respectivos cuidados, el cantante logró llevar a cabo su presentación con total éxito, y días después culminó su gira por Canadá y Estados Unidos.

Actualmente el artista se encuentra en su hogar junto a su pareja sentimental en donde se recupera con total éxito.

“Después de una gira hermosa, bendecida en la USA y en Canadá, ya hoy estoy en mi casita. Gracias a Dios ya las chingas están dormiditas y ya vengo a relajarme a mi camita, por aquí estoy con doña Luz”.

Así mismo reveló cuáles serían sus planes para los próximos días, en los que se incluían la elaboración de un nuevo tatuaje que llevará en su espalda.