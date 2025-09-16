Robert Redford, ícono de Hollywood, murió a los 89 años

Robert Redford, uno de los actores más emblemáticos de la historia del cine, falleció el martes 16 de septiembre a los 89 años en su residencia de Sundance, en las montañas de Utah.

La noticia fue confirmada por Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma Rogers & Cowan PMK.

¿Cuál fue la causa de muerte de Robert Redford?

Según el comunicado oficial, el actor falleció mientras dormía en su hogar. Redford murió de manera tranquila, rodeado de su familia, en la residencia ubicada en las montañas de Utah.

La familia no entregó más detalles sobre su estado de salud previo al deceso y pidió respeto por su privacidad en este momento.

“Robert Redford pasó la madrugada del 16 de septiembre de 2025 en su hogar en Sundance, el lugar que amaba, rodeado de quienes amaba. Será profundamente extrañado. La familia pide privacidad”, indicó Berger en el comunicado oficial.

¿Quién fue Robert Redford, ícono de Hollywood estadounidense?

Nacido en 1936, Redford inició su carrera en el teatro antes de conquistar Hollywood. Su debut en Broadway llegó en 1959 con Tall Story, y en 1963 alcanzó gran reconocimiento al interpretar a Paul Bratter en Barefoot in the Park, papel que más tarde llevaría al cine junto a Jane Fonda.

Su consagración en el cine llegó con Butch Cassidy and the Sundance Kid, que lo convirtió en estrella mundial. Luego vinieron películas clásicas como All the President’s Men, Three Days of the Condor, The Sting, The Great Gatsby y Out of Africa.

En 1980 debutó como director con Ordinary People, cinta que ganó cuatro premios Óscar, incluidos Mejor Director y Mejor Película.

Más allá de su carrera frente a las cámaras, Redford cambió la historia del cine independiente con la creación del Sundance Institute en 1981. Años después, este proyecto dio origen al Sundance Film Festival, hoy considerado la cuna del cine alternativo a nivel mundial.

Allí encontraron espacio directores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y Paul Thomas Anderson. Películas como Reservoir Dogs, Boys Don’t Cry y Pariah fueron impulsadas gracias a este festival.

Con más de seis décadas de carrera, obtuvo tres Globos de Oro, un Óscar competitivo y un premio honorífico de la Academia en 2002. En 2016, el entonces presidente Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, reconociendo su aporte cultural y social al cine.

En 2018, tras el estreno de The Old Man & the Gun, anunció su retiro definitivo de la actuación, y en 2019 dejó todas sus responsabilidades públicas en Sundance.