Él es el nuevo cuidador de Annabelle, un comediante que compró la temida casa y el museo de los Warren

Tras la muerte de Dan Rivera, Annabelle tiene un nuevo guardián: el comediante Matt Rife, de 29 años, quien compró por 5 años la casa y el museo de los Warren.

¿Cuándo adquirió Matt Rife a Annabelle, la casa y el museo de los Warren?

El comediante estadounidense anunció en Instagram, ante sus más de 10 millones de seguidores, que el pasado 1 de agosto compró la casa y el museo ocultista donde se encuentra Annabelle, pocos días después de la muerte de Dan Rivera, su antiguo cuidador, quien falleció el 13 de julio por un problema cardíaco.

Según la publicación que compartió el actor en su perfil, donde aparece junto a Annabelle, reveló que adquirió la casa por 5 años junto al creador de contenido estadounidense Elton Castee.

¿Qué piensa hacer Matt Rife con Annabelle y el legado de los Warren?

Matt, quien se describió como un fiel amante de lo paranormal, planea junto a su socio acondicionar la casa para que los seguidores de lo sobrenatural conozcan la historia de Annabelle y vivan estancias nocturnas.

Me siento increíblemente honrado de haber tomado una de las propiedades más prominentes en la historia paranormal... Planeamos abrir la casa para estancias nocturnas y tours por museos para que tú mismo puedas experimentar y aprender toda la historia embrujada que rodea este increíble lugar.

La muñeca Annabelle, que inspiró películas como 'El Conjuro' tiene un nuevo custodio. (Foto: AFP/ Kevin Winter)

¿Quién es Matt Rife, el nuevo cuidador de Annabelle?

Matt Rife es un comediante estadounidense con una destacada carrera en el stand-up. Originario de Ohio, a sus 29 años también ha incursionado en la actuación en series de Disney y MTV.

Su pasión por la comedia comenzó a los 15 años, pero fue a los 21 cuando alcanzó gran visibilidad en redes sociales, donde su talento rápidamente lo convirtió en tendencia.

Además de su carrera artística, Rife ha mostrado un marcado interés por lo paranormal, en especial por la saga de películas 'El Conjuro', lo que lo conecta con su más reciente e inesperada decisión de adquirir a Annabelle y el museo y casa donde se aloja.