Yina Calderón comparte foto con Andrea Valdiri y deja curioso mensaje

La empresaria Yina Calderón aprovechó para dejarle un mensaje a la influenciadora Andrea Valdiri tras su rivalidad.

Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón hace foto con Andrea Valdiri/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón reveló a sus miles de fanáticos una curiosa fotografía junto a la influenciadora Andrea Valdiricon la que divirtió a muchos.

¿Qué publicó Yina Calderón con Andrea Valdiri?

La creadora de contenido sorprendió a sus fieles admiradores a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 800 mil seguidores, donde compartió una fotografía junto a la barranquillera.

Yina Calderón divierte con foto con Andrea Valdiri

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aprovechó para unirse a la tendencia de usar la inteligencia artificial y compartir una foto junto a su famoso favorito.

En esta ocasión, Yina Calderón decidió hacerlo con su gran rival Andrea Valdiri, donde se ven como si se estuvieran abrazando.

¿Qué mensaje agregó Yina Calderón con la foto de Andrea Valdiri?

Yina Calderón decidió usar el método del sarcasmo y dejar un curioso mensaje en la descripción de la fotografía.

Yina Calderón tras rivalidad con Andrea Valdiri

"Con mi mejor amiguis planeando que vamos hacer de amor y amistad", escribió.

Tras su revelación, miles de seguidores reaccionaron al respecto, donde muchos destacaron su creatividad para manejar sus polémicas en redes sociales, otros destacaron lo mucho que evidencia que le gustaría ser amiga de la Valdiri, mientras que otros no dudaron en criticarla y recordarle su competencia contra la influenciadora.

¿Cuándo se enfrentará Yina Calderón con Andrea Valdiri?

Las famosas se le medirán a un fuerte enfrentamiento en el ring de boxeo durante el evento del streamer Westcol 'Stream figthers 4', donde sacarán a flote todas sus diferencias.

Cabe destacar que, recientemente Andrea Valdiri sufrió un accidente en su mano derecha luego de que le cayera un letrero de hierro y terminara en el hospital, pero aclaró que, se recuperará muy pronto y que su enfrentamiento con Yina Calderón sigue en pie luego de varias dudas de sus seguidores al respecto.

Por ahora, cada una sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con sus respectivos contenido y entrenando a su manera para dar lo mejor de ellas en dicha competencia, que es para muchos la más esperada de la noche, pues también se enfrentarán otros influenciadores.

