Salud de Kimberly Reyes preocupa tras aparecer con un pie vendado y en muletas

La reconocida actriz colombiana Kimberly Reyes preocupó a sus cientos de seguidores tras aparecer en las últimas horas con uno de sus pies completamente inmovilizado y usando muletas para poder caminar.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en el periodismo! Falleció el cronista Fito Hurtado a sus 66 años: esto se sabe

¿Qué se sabe sobre la salud de Kimberly Reyes?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Kimberly Reyes fue abordada sobre su estado de salud tras ser vista con uno de sus pies vendados y usando muletas para poder movilizarse por voluntad propia.

La actriz aprovechó el momento para comentarle a sus seguidores que la razón por la que se encontraba en ese estado se debía a que hace poco fue diagnosticada con fascitis plantar, una afección que causa fuerte dolor e inflamación en la plata del pie que impide que este se pueda posar sobre la superficie con total normalidad.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

"Tengo fascitis plantar por mi pie cabo (muy arqueado), lo que hizo que no apoyara bien y se inflamó hasta el punto de no poder caminar”

Sin embargo, la joven actriz manifestó que actualmente ya no estaba usando sus muletas y se encontraba tomando fisioterapia para recuperar su movilidad de manera natural.

“Estuve una semana con muletas y ahora estoy en fisio y tratamientos para empezar a cuidar mis pies y prevenir que me vuelva a suceder".

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Kimberly Reyes ante su percance de salud?

Los seguidores de Kimberly Reyes no tardaron en reaccionar al percance de salud que enfrenta la reconocida actriz, por lo que por medio de mensajes expresaron su preocupación y buenos deseos por una pronta recuperación.

Sin embargo, hubo quienes confesaron que al verla en ese estado llegaron a pesar de que podría haberse tratado de un nuevo retoque estético para mejorar su aspecto físico, pero no fue así, pues todo se trató de su salud.

Artículos relacionados Talento nacional Cris Valencia reaparece con nueva pareja y el parecido con Yana Karpova sorprende

Por lo pronto Kimberly Reyes continúa siguiendo las indicaciones de los profesionales al pie de la letra para retomar su vida tal y como la venía viviendo antes de este inesperado percance.