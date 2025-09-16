Diego Cadavid confesó el difícil momento que casi le quita la vida: ¿qué le pasó?

Diego Cadavid se ha posicionado como uno de los actores y artistas más destacados del país gracias a su amplia trayectoria profesional en la que ha demostrado su talento, en especial, al ser protagonista de la telenovela ‘Darío Gómez’, una producción del Canal RCN.

Además, el nombre de Diego Cadavid se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al compartir varios acontecimientos de su vida personal y el tema que más ha resonado por parte de los internautas se trata acerca de cómo superó la d#presi#n que tuvo en el pasado.

Diego Cadavid confesó que tuvo problemas emocionales en el pasado: ¿por qué?

Recientemente, Diego Cadavid hizo parte del pódcast del actor Juan Pablo Raba llamado: ‘Los hombres sí lloran’ en el que hizo varias revelaciones acerca de los difíciles momentos que atravesó en el pasado.

Durante la entrevista, Diego confesó que hace un largo periodo de tiempo enfrentó difíciles acontecimientos acerca de la muerte de una de sus exparejas y las complicaciones que enfrentó a nivel personal a causa de la falta de “inspiración” que llegó a sentir en algún punto de su vida, pues expresó las siguientes palabras:

Diego Cadavid confesó públicamente el momento difícil que atravesó en el pasado. | Foto: Canal RCN

“Recuerdo que se me vino todo junto y yo dije: estoy mamado, no más. O sea, no quiero estar más triste, qué mamera estar triste. También, recuerdo que a raíz de la d#presi#n permanecí tres días de seguido encerrado en mi casa y yo decía, ¿pero por qué? Ya que en el momento tenía todo bien, pero en su momento empecé terapia con psicólogo”, añadió Diego Cadavid.

Diego Cadavid reveló cómo superó los momentos difíciles de su pasado: ¿qué dijo?

Con base en estas palabras, Diego afirmó que cuando tuvo varias complicaciones a nivel emocional, reveló cómo superó los momentos difíciles, pues gracias a los consejos que le dio su padre, detalló que, aunque al principio tomó terapia, hizo lo posible para tener una mejor estabilidad.

“Siento que en el momento cambié de psicólogo hasta que entendí que el tema del s#icidi# es complejo. Además, una vez me pasó en México que tuve un acercamiento duro a eso y lo que me hizo detenerme era pensar en lo que tendrían que hacer mi familia, en ese caso”, añadió Diego.

Así superó Diego Cadavid los momentos difíciles que enfrentó en el pasado: | Foto: Canal RCN