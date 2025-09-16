Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Taylor Swift desató rumores sobre supuesto embarazo tras misteriosa aparición

En las últimas horas empezó a circular un video en el que se aprecia cómo la cantante quiso pasar desapercibida.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Taylor Swift celebra con Travis Kelce después de derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC.
Seguidores de Taylor Swift aseguran que la cantante estaría embarazada. Foto | David Eulitt.

El pasado 15 de septiembre, nuevamente Taylor Swiftestuvo en el centro de la conversación en redes sociales tras su inesperada aparición en el Arrowhead Stadium, lugar en el que estuvo para presenciar el juego de los Kansas City Chiefs, equipo en el que juega su prometido.

¿Por qué circulan rumores de que Taylor Swift estaría embarazada?

Sin embargo, lo que no pudo pasar desapercibido entre los asistentes, fue la particular forma en la que la artista ingresó al recinto, pues quedó registrado cómo intentó pasar sin llamar la atención moviéndose junto a una pared desplegable.

Lo anterior, llevó a que sus seguidores sacaran todo tipo de conclusiones, tanto así que la escena avivó los rumores sobre un posible embarazo.

Y es que, contrario a lo que acostumbra la cantante, en esta oportunidad no se mostró cercana al público, ni con intenciones de ser vista, todo lo contrario, esta vez trató de evitar a toda costa ser captada por las personas que se encontraban en el lugar.

Los comentarios por parte de los fanáticos de superestrella de la música no se hicieron esperar, por lo que para muchos simplemente se trató de un gesto con el que pretendía pasar desapercibida, otros en cambio, aseguran que podría tratarse de un cambio de look, y por supuesto, quienes creen que buscaba ocultar un supuesto embarazo.

Travis Kelce besa a Taylor Swift después de derrotar a los San Francisco.
La razón por la que se especula que Taylor Swift estaría embarazada. Foto | Ezra Shaw.

¿Taylor Swift estaría embarazada? Un video encendió los rumores

Pese a que las especulaciones han ido tomando cada vez más fuerza, hasta el momento ni Taylor ni Travis Kelce han dado pistas ni mucho menos confirmado que lo anterior sea cierto, lo que sí es un hecho es que muchos se mantienen expectantes por saber qué ocurre en la relación de ambas celebridades.

Taylor Swift y Travis Kelce, asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner.
Taylor Swift desató rumores de supuesto embarazo. Foto | Timothy A. Clary.

Cabe señalar que, medios internacionales que le siguen el rastro a personalidades del mundo del entretenimiento asegura que no existen ningún tipo de prueba confiable que dé por hecho que la intérprete y el deportista estén esperando su primer hijo.

Entretanto, millones de fans alrededor del mundo esperan ansiosos mayores detalles de lo que se viene de aquí en adelante, pues hace pocas semanas la pareja confirmó su compromiso.

