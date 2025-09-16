Andrea Valdiri mostró cómo le quedó su mano tras accidente: así reaccionó al verla

Andrea Valdiri generó preocupación entre sus seguidores en la tarde del 15 de septiembre luego de mostrar que había sufrido un accidente.

¿Cómo le quedó la mano a Andrea Valdiri luego de sufrir accidente?

Andrea Valdiri preocupó a sus seguidores luego de revelar que sufrió un accidente en medio de un trasteo, el cual quedó en video porque la influenciadora estaba grabando una especie de vlog, percance que terminó afectando una de sus manos.

La influenciadora se encontraba grabando cuando unos trabajadores se encontraban moviendo una nevera con una carretilla y al pasar por la entrada golpearon sin culpa un aviso que había allí el cual le cayó encima a la influenciadora.

Tras este inesperado suceso, la influenciadora compartió con sus seguidores cómo le quedó la mano luego que la revisaran en el médico.

Andrea Valdiri reveló lo que le pasó en una de sus manos. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri al verse la herid* de su mano?

A través de sus redes sociales, Andrea Valdiri compartió un video en el que mostró las secuelas del golpe y no ocultó la impresión que sintió al ver la lesión.

La influenciadora mostró el momento en que le quitaron la venda que protegía la herid* y allí quedó en evidencia cómo tenía la cortada que le provocó el objeto que se le cayó encima y también la gran inflamación que tenía en su dedo corazón.

La barranquillera le expresó al médico que tenía gran dolor en su mano, en especial en su dedo del medio, por lo que el doctor le aseguró que no se podía descartar una lesión más grave.

Hay que hacer una radiografía porque hay que descartar que no haya ninguna fractura.

Andrea Valdiri le preguntó al doctor de manera irónica que ella solo quería saber si podía o no continuar con sus entrenamientos de boxeo para su enfrentamiento con Yina Calderón.

Dígame si no puedo ir a entrenar y levantar a trompas, dígame la verdad.

Asimismo, Andrea Valdiri se mostró irónica con lo que le había sucedido, al parecer, por el dolor y la inflamación tuvieron que colocarle unas inyecciones en el brazo y abdomen.

Yo no sé qué estoy pagando, ¿por qué señor?

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al accidente de Andrea Valdiri?

Yina Calderón no ha sido indiferente a lo que le pasó a Andrea Valdiri y a través de sus redes sociales reaccionó y dio su opinión al respecto.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó que no le parecía grave lo que le había pasado a Valdiri y que lo veía más por el lado de querer llamar la atención de sus seguidores previo a su enfrentamiento.