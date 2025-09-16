Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri mostró cómo le quedó su mano tras accidente: así reaccionó al verla

Andrea Valdiri mostró cómo le quedó la mano tras accidente y no ocultó su preocupación: "Yo no sé qué estoy pagando".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Andrea Valdiri mostró su reacción al verse la herida de la mano
Andrea Valdiri mostró cómo le quedó la mano. (Fotos Canal RCN)

Andrea Valdiri generó preocupación entre sus seguidores en la tarde del 15 de septiembre luego de mostrar que había sufrido un accidente.

Artículos relacionados

¿Cómo le quedó la mano a Andrea Valdiri luego de sufrir accidente?

Andrea Valdiri preocupó a sus seguidores luego de revelar que sufrió un accidente en medio de un trasteo, el cual quedó en video porque la influenciadora estaba grabando una especie de vlog, percance que terminó afectando una de sus manos.

La influenciadora se encontraba grabando cuando unos trabajadores se encontraban moviendo una nevera con una carretilla y al pasar por la entrada golpearon sin culpa un aviso que había allí el cual le cayó encima a la influenciadora.

Tras este inesperado suceso, la influenciadora compartió con sus seguidores cómo le quedó la mano luego que la revisaran en el médico.

Andrea Valdiri mostró lo que le pasó en la mano
Andrea Valdiri reveló lo que le pasó en una de sus manos. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri al verse la herid* de su mano?

A través de sus redes sociales, Andrea Valdiri compartió un video en el que mostró las secuelas del golpe y no ocultó la impresión que sintió al ver la lesión.

La influenciadora mostró el momento en que le quitaron la venda que protegía la herid* y allí quedó en evidencia cómo tenía la cortada que le provocó el objeto que se le cayó encima y también la gran inflamación que tenía en su dedo corazón.

La barranquillera le expresó al médico que tenía gran dolor en su mano, en especial en su dedo del medio, por lo que el doctor le aseguró que no se podía descartar una lesión más grave.

Hay que hacer una radiografía porque hay que descartar que no haya ninguna fractura.

Andrea Valdiri le preguntó al doctor de manera irónica que ella solo quería saber si podía o no continuar con sus entrenamientos de boxeo para su enfrentamiento con Yina Calderón.

Dígame si no puedo ir a entrenar y levantar a trompas, dígame la verdad.

Asimismo, Andrea Valdiri se mostró irónica con lo que le había sucedido, al parecer, por el dolor y la inflamación tuvieron que colocarle unas inyecciones en el brazo y abdomen.

Yo no sé qué estoy pagando, ¿por qué señor?

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al accidente de Andrea Valdiri?

Yina Calderón no ha sido indiferente a lo que le pasó a Andrea Valdiri y a través de sus redes sociales reaccionó y dio su opinión al respecto.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó que no le parecía grave lo que le había pasado a Valdiri y que lo veía más por el lado de querer llamar la atención de sus seguidores previo a su enfrentamiento.

Eso es un rasguño, tampoco era para grabarse y hacer todo ese show, pero se le abona que necesitamos mover Stream Fighters.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Alfonso sufrió un accidente Talento nacional

Luis Alfonso sorprendió a sus fans con un nuevo tatuaje ¿Sobre qué es?

Luis Alfonso compartió el proceso de su tatuaje de San Miguel, pero horas después preocupó a sus seguidores tras sufrir un accidente.

Sebastián Carvajal, actor de 'Enfermeras' y sus proyectos actuales Sebastián Carvajal

Sebastián Carvajal sorprende con su protagónico en ‘Enfermeras’: ¿qué otros proyectos ha tenido?

Sebastián Carvajal cautiva en ‘Enfermeras’ y revela otros proyectos que lo han convertido en uno de los actores más destacados.

Salomé Rodríguez bailando James Rodríguez

Reapareció Salomé, hija de James Rodríguez, con baile junto al esposo de Daniela Ospina

Salomé, la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina volvió a aparecer en redes sociales y se llevó todos los elogios.

Lo más superlike

Persona sostiene el celular con sus manos. Tecnología

Apple presentó iOS 26: conoce las novedades y los modelos de iPhone que podrán actualizarse

Apple anunció el lanzamiento de iOS 26, un nuevo avance en su sistema operativo que le permitirá a los usuarios disfrutar de varias mejoras.

Valentina Taguado le dedicó emotivo mensaje a Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado sorprendió a Valeria Aguilar con confesión tras su salida de MasterChef

La carrera de Christian Nodal bajo la influencia de Pepe Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal reemplaza a su padre: ¿Pepe Aguilar dirigirá toda su carrera musical?

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso

Karol G Karol G

¡Karol G hace historia! la paisa se convirtió en la primera latina cabeza de cartel en Coachella