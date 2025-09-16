Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Beéle habría lanzado pulla a sus exparejas, Cara Rodríguez e Isabella Ladera: esto dijo

Beéle generó polémica en redes al reaparecer con un mensaje que apuntaría a sus exparejas, Cara Rodríguez e Isabella Ladera.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Beéle habría lanzado pulla a Isabella Ladera y Cara Rodríguez
Beéle sorprendió con mensaje y lo asocian con Isabella Ladera y Cara Rodríguez. (Fotos Buen día, Colombia, AFP: Romain Maurice y Giorgio VIERA)

El cantante Brandon de Jesús López Orozco mejor conocido como Beéle constantemente está acaparando la atención mediática, en especial por su vida personal y publicaciones en redes.

Artículos relacionados

¿Con qué mensaje reapareció el cantante Beéle en sus redes sociales?

El cantante en las últimas semanas ha estado acaparando la atención mediática en las últimas semanas por un tema con su expareja Isabella Ladera.

Sin embargo, el artista prefirió mantener silencio y mantenerse ajeno a cualquier polémica, no obstante, en la tarde del 17 de septiembre el artista reapareció en sus redes sociales con un polémico video.

El cantante de 'Frente al mar' y 'No tiene sentido' compartió el video de una influenciadora que hacía alusión al momento que terminaba una relación amorosa, pero se acordaba que era él.

POV: te terminan pero eres Beéle.

En el video se ve a la joven llorando haciendo alusión a que le terminaron cuando de manera sorpresiva hacía un sonido con la boca: "No puede ser hermano y hace sonido con la boca".

Artículos relacionados

¿Beéle habría lanzado pulla a sus exparejas, Isabella Ladera y Cara Rodríguez?

Como era de esperarse este video compartido por el cantante no ha pasado por desapercibido y ha generado revuelo en redes sociales.

El video del artista fue tomado como una clara indirecta para sus exparejas, Isabella Ladera y Cara Rodríguez, con quienes ha tenido varias diferencias en los últimos meses.

Precisamente, Beéle empezó a ser llamado 'infiel' en redes sociales por las polémicas con sus exparejas, algo que el artista se ha tomado con humor y por eso de manera irónica se refiere al tema en sus presentaciones.

Beéle rompió su silencio y aseguró que quieren acabar su carrera
Beéle rompió su silencio y lanzó pulla en redes sociales/ AFP: Romain Maurice

Artículos relacionados

¿Cuál es la polémica entre Beéle y Cara Rodríguez?

El artista empezó una batalla legal con su expareja, Cara Rodríguez, a finales del 2024 por la custodia de sus hijos y por otros aspecto como supuesta violenc*a psicológica, física y económica durante su relación.

Cara Rodríguez no se quedó atrás y también contrademandó al artista por violenc*a doméstica.

Sin embargo, las autoridades determinaron que el artista era inocente al no haber pruebas suficientes en su contra, por lo tanto el equipo jurídico del cantante Beéle compartió el fallo que salió a favor de su cliente.

La justicia colombiana reconoce al artista Beéle como víctima de viol*ncia intrafamiliar y ordena medidas de protección a su favor.

Beéle le ganó pleito legal a su expareja, Cara Rodríguez. (Foto Buen día, Colombia y AFP: Romain Maurice)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico Miss Universe Colombia

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico y sorprende con el resultado: así quedó

Rebeca Castillo, candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality mostró cómo quedó tras retoque físico: "Mi seguridad creció".

Tito el Bambino le envió saludo a Dayro Moreno Talento nacional

Tito el Bambino sorprendió a Dayro Moreno con especial detalle por sus 40 años

"Dayro Moreno, Dayro Moreno": el cantante Tito el Bambino sorprendió al futbolista Dayro Moreno en su cumpleaños gracias a Feid.

Luis Alfonso sufrió un accidente Talento nacional

Luis Alfonso sorprendió a sus fans con un nuevo tatuaje ¿Sobre qué es?

Luis Alfonso compartió el proceso de su tatuaje de San Miguel, pero horas después preocupó a sus seguidores tras sufrir un accidente.

Lo más superlike

Celulares iPhone. Tecnología

iPhone 17 en Colombia: ¿cuántos meses de salario mínimo necesitas para comprarlo?

Recientemente, Apple anunció el lanzamiento de un nuevo modelo de iPhone que generó debate por su elevado costo.

La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. Talento nacional

Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta

Taylor Swift celebra con Travis Kelce después de derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC. Taylor Swift

Taylor Swift desató rumores sobre supuesto embarazo tras misteriosa aparición

Valentina Taguado le dedicó emotivo mensaje a Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado sorprendió a Valeria Aguilar con confesión tras su salida de MasterChef

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso