Beéle habría lanzado pulla a sus exparejas, Cara Rodríguez e Isabella Ladera: esto dijo

El cantante Brandon de Jesús López Orozco mejor conocido como Beéle constantemente está acaparando la atención mediática, en especial por su vida personal y publicaciones en redes.

¿Con qué mensaje reapareció el cantante Beéle en sus redes sociales?

El cantante en las últimas semanas ha estado acaparando la atención mediática en las últimas semanas por un tema con su expareja Isabella Ladera.

Sin embargo, el artista prefirió mantener silencio y mantenerse ajeno a cualquier polémica, no obstante, en la tarde del 17 de septiembre el artista reapareció en sus redes sociales con un polémico video.

El cantante de 'Frente al mar' y 'No tiene sentido' compartió el video de una influenciadora que hacía alusión al momento que terminaba una relación amorosa, pero se acordaba que era él.

POV: te terminan pero eres Beéle.

En el video se ve a la joven llorando haciendo alusión a que le terminaron cuando de manera sorpresiva hacía un sonido con la boca: "No puede ser hermano y hace sonido con la boca".

¿Beéle habría lanzado pulla a sus exparejas, Isabella Ladera y Cara Rodríguez?

Como era de esperarse este video compartido por el cantante no ha pasado por desapercibido y ha generado revuelo en redes sociales.

El video del artista fue tomado como una clara indirecta para sus exparejas, Isabella Ladera y Cara Rodríguez, con quienes ha tenido varias diferencias en los últimos meses.

Precisamente, Beéle empezó a ser llamado 'infiel' en redes sociales por las polémicas con sus exparejas, algo que el artista se ha tomado con humor y por eso de manera irónica se refiere al tema en sus presentaciones.

Beéle rompió su silencio y lanzó pulla en redes sociales/ AFP: Romain Maurice

¿Cuál es la polémica entre Beéle y Cara Rodríguez?

El artista empezó una batalla legal con su expareja, Cara Rodríguez, a finales del 2024 por la custodia de sus hijos y por otros aspecto como supuesta violenc*a psicológica, física y económica durante su relación.

Cara Rodríguez no se quedó atrás y también contrademandó al artista por violenc*a doméstica.

Sin embargo, las autoridades determinaron que el artista era inocente al no haber pruebas suficientes en su contra, por lo tanto el equipo jurídico del cantante Beéle compartió el fallo que salió a favor de su cliente.

La justicia colombiana reconoce al artista Beéle como víctima de viol*ncia intrafamiliar y ordena medidas de protección a su favor.