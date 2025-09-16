Luis Alfonso sorprendió a sus fans con un nuevo tatuaje ¿Sobre qué es?

Luis Alfonso uno de los nombres más reconocidos de la música popular, volvió a llamar la atención de sus seguidores con un gesto personal cargado de simbolismo, pues compartió en Instagram el proceso de un tatuaje que cubre por completo su espalda.

¿De qué se trata el nuevo tatuaje de Luis Alfonso?

También reveló que había sufrido un accidente al llegar a una de las ciudades donde debía cumplir con una de las presentaciones, mientras que a través de sus historias de Instagram compartía el diseño del tatuaje y luego los avances sobre su piel.

La obra representa al Arcángel San Miguel, plasmado en un estilo realista y con un gran nivel de detalle, una elección que no pasó desapercibida porque en el fondo de la publicación suena una canción que habla de un ángel que está detrás de él y lo protege de las personas que no son sinceras.

¿Cuáles fueron las reacciones inmediatas sobre el diseño del tatuaje de Luis Alfonso?

La redacción de los seguidores fue inmediata, muchos interpretaron el tatuaje como un reflejo de las pruebas y dificultades que Luis Alfonso ha tenido que superar a través de la infancia, pues para ellos la imagen del Arcángel es un símbolo de protección frente a los riesgos que han acompañado tanto su vida personal como su carrera artística, y que aún hoy siguen enfrentando en el mundo del espectáculo.

Luis Alfonso reveló cuánto cobra por presentación | Foto AFP/Jason Koerner

Como un reciente evento que generó preocupación a través de un video en el que se veía al cantante con una lesión en una de sus manos y con evidente molestia física, el artista explicó que se dirigía a urgencias acompañado de su equipo, y comentó con humor que dudaba si tendría que cantar con botas de yeso en la presentación que estaba programada.

¿Cómo enfrentó Luis Alfonso los percances de salud en medio de su gira?

El cantante se presentó en el concierto y logró cumplir a cabalidad con el evento, y aunque se encuentra en proceso de recuperación junto a su pareja, desde su hogar, a compartido mensajes de agradecimiento a quienes le han enviado palabras de aliento.

Luis Alfonso mostró un tatuaje imponente en su espalda, pero un accidente encendió la preocupación de sus fans. Foto Canal RCN

Además, recalcó que ese tipo de tropiezos no lo tendrán y hay que continuar adelante con su agenda musical, además promete mantener informados a sus fans sobre su recuperación y el avance de su tatuajes, que para muchos ya se convirtió en una representación de su fuerza y resistencia.