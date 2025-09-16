iPhone 17 en Colombia: ¿cuántos meses de salario mínimo necesitas para comprarlo?

Hace pocos días, se anunció la preventa del nuevo iPhone 17 en Colombia, que va del 12 al 19 de septiembre, y, como era de esperarse la noticia a generado diversas opiniones, especialmente por el elevado precio del dispositivo respecto a los ingresos que tienen gran parte de los trabajadores colombianos.

¿Cuánto vale el nuevo iPhone 17? Su precio generó controversia

A raíz del valor del teléfono, surgió una duda y es cuántos salarios mínimos en Colombia equivalen a este precio, por lo que a continuación se presentan los valores oficiales del mencionado dispositivo.

La versión estándar tiene un precio de $4.699.000 pesos colombianos.

pesos colombianos. El modelo más avanzado, el Pro Max con 256 GB, cuesta $6.999.999.

La versión “Air”, muy delgada y que cuenta con alta capacidad de almacenamiento, varía entre $5.829.000 y $8.200.000 dependiendo de la versión.

¿Cuántos salarios mínimos vale el nuevo iPhone 17?

Para hacer la comparación, es importante mencionar que, el salario mínimo legal en Colombia es de $1.423.500 pesos mensuales, que sumado con el subsidio de transporte quedaría en un total de $1.623.500 pesos mensuales.

Este es el valor del nuevo iPhone 17. Foto | MARIO TAMA.

Así pues, si una persona que recibe un salario mínimo desea adquirir, por ejemplo, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB el cual tiene un valor de $6.999.999, necesitaría ahorrar cuatro meses de salario sin descontar nada de lo que recibe.

En caso de que la persona no reciba subsidio, la cifra aumenta a casi cinco salarios mínimos más.

¿Qué conclusión deja estos cálculos sobre el valor del iPhone 17?

Los resultados de hacer este análisis respecto al valor de este nuevo dispositivo móvil con relación a los ingresos de millones de personas, permite concluir que evidentemente quienes deciden adquirirlo hace parte de un grupo muy reducido de personas que cuentan con ingresos bastante amplios.

Precio del iPhone 17 genera controversia. Foto | Freepik.

Cabe mencionar que, en los cálculos no se tuvo en cuenta otros costos como lo son la vivienda, alimentación, servicios públicos y otras necesidades que deben ser cubiertas cada mes, por lo que adquirirlo puede resultar todo un reto.