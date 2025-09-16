Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta

En pleno concierto en Las Vegas, Alejandro Fernández sorprendió al público cuando su nieta Cayetana subió al escenario y llevó todas las miradas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional.
¡Buenas noticias! Alejandro Fernández confirmó su regreso a los escenarios tras superar sus problemas de salud. Foto AFP/JAVIER TORRES

El concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas fue una noche cargada de música, emoción y tradición mexicana, sin embargo, lo que más dio de que hablar no fue únicamente el repertorio de “El Potrillo”, sino la aparición de su nieta Cayetana, que subió al escenario protagonizando una escena divertida, que se llevó la atención y los aplausos del público.

¿Cómo fue el momento en que Cayetana, la nieta de Alejandro Fernández apareció en el escenario?

El 15 de septiembre es una fecha emblemática para la comunidad mexicana y Alejandro Fernández celebró el grito de independencia con un evento especial en compañía de su hija Camila, y aunque la velada ya tenía un ambiente de fiesta, alcanzó un punto inolvidable cuando decidieron invitar a Cayetana al escenario.

La niña de apenas cuatro años tenía un traje a su medida, con una falda larga, blusa blanca, chaqueta, moño y el tradicional sombrero mexicano que la convirtió en una de las figuras más llamativas de la noche.

El público la recibió con ternura y aplausos, pero nadie esperaba que generara carcajadas entre los asistentes, al expresar unas palabras de agradecimiento que sorprendieron a todos provocándoles una sonrisa.

¿Qué reacción generó la travesura de Cayetana, la nieta de Alejandro Fernández?

El gesto de la niña no sólo causó diversión, sino que reflejó la confianza que tiene al lado de su familia, en un escenario tan imponente y tanto Alejandro como Camila no pudieron evitar reírse y continuar el momento.

Alejandro Fernández canta en Miami como parte de su gira por EE.UU.
Frente a sus fans, Alejandro Fernández contó lo ocurrido antes del inicio del show. (Foto de AFP)

También estuvo presente América Fernández, una de las hijas de Alejandro que grabó la escena y la compartió en redes sociales, convirtiendo a Cayetana en una tendencia entre los seguidores de los artistas.

¿Quién es Cayetana y qué lugar ocupa en la familia Fernández?

Cayetana es la primera hija de Camila Fernández y la primera nieta de Alejandro Fernández, por lo que su llegada en el 2021 marcó antes y un después en la vida del cantante, que no oculta la felicidad que le genera su rol como abuelo.

Su nombre significa “fuerte como una piedra”, un detalle que refleja la fortaleza con la que llegó al mundo tras un embarazo de alto riesgo que puso a prueba su madre. Con el paso del tiempo, la niña se convirtió en un símbolo de unión familiar y la debilidad de su famoso abuelo que disfruta compartir momentos a su lado y en redes sociales.

Alejandro Fernández durante un concierto en Miami en su gira por EE.UU.
El cantante mexicano relató un incidente con un oficial antes de un show en Miami. (Foto de AFP)

La travesura de Cayetana en Las Vegas no sólo generó risas, sino que también recordó que detrás de las luces y los escenarios el mayor tesoro de “El Potrillo” está con sus hijos y nietas que lo acompañan con su legado de amor y talento musical.

