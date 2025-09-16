Regreso triunfal de Alejandro Fernández tras enfermedad y su nieta sorprende en el escenario
Alejandro Fernández volvió a los escenarios tras su enfermedad, pero su nieta Cayetana se llevó los aplausos.
Alejandro Fernández captó la atención del público tras dar su concierto en Las Vegas este 15 de septiembre, en donde celebró las fiestas patrias acompañado de su hija Camila Fernández y su nieta Cayetana, de 4 años, quien se convirtió en protagonista de la noche.
¿Cómo celebró Alejandro Fernández el Grito de Independencia con su nieta en Las Vegas?
Durante el espectáculo, el intérprete de regional mexicano invitó a su nieta a subir al escenario y participar en el Grito de Independencia.
La niña sorprendió a todos al pronunciar con entusiasmo el tradicional “¡Viva México!” por lo que ‘El Potrillo’ reaccionó con orgullo y compartió el momento en sus redes sociales.
El público presente aplaudió y capturó cada instante de la pequeña Cayetana en el escenario.
Además, también tiene otros dos nietos: Mía y Nirvada, quienes aún no han aparecido públicamente en eventos de esta magnitud, pero forman parte del círculo familiar que sigue la herencia artística del cantante.
Alejandro Fernández tiene cinco hijos: Alex, Camila y América, fruto de su matrimonio con América Guinart, y Emiliano y Valentina, de su relación con Ximena Díaz.
Alex, Camila y América siguen caminos distintos, mientras Emiliano y Valentina se destacan en música. Camila es madre de la pequeña Cayetana.
¿Cuál el estado de salud de Alejandro Fernández para poder presentarse en Las Vegas?
El concierto en Las Vegas marcó el regreso de ‘El Potrillo’ tras cancelar algunas fechas en Dallas y El Paso por complicaciones de salud derivadas de salmonelosis.
El cantante mexicano compartió que siguió indicaciones médicas estrictas, lo que le permitió recuperarse y presentarse con normalidad en su show anual en Estados Unidos.
La salmonelosis es una enfermedad de origen bacteriano que puede afectar tanto a animales como a personas, y en el caso de Alejandro Fernández, su pronta recuperación fue clave para no afectar la agenda de conciertos programada.
La actuación en Las Vegas fue uno de los primeros shows luego de su recuperación y fue ampliamente celebrada por los fans que estaban atentos al estado de salud del artista.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike