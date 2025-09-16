Sebastián Carvajal sorprende con su protagónico en ‘Enfermeras’: ¿qué otros proyectos ha tenido?

El pasado lunes 15 de septiembre, volvió a la pantalla del Canal RCN la exitosa telenovela de ‘Enfermeras’ , cuya producción ha enganchado a la audiencia con los diferentes acontecimientos que se presentan dentro del Hospital Universitario Santa Rosa.

Además, la audiencia se ha sorprendido con la participación de su elenco, en especial por la del actor Sebastián Carvajal, quien le da vida al personaje de ‘Carlos Pérez’ , un médico residente, lleno de historias que enfrenta algunas problemáticas de su pasado.

¿Qué proyectos ha tenido Sebastián Carvajal tras su paso por ‘Enfermeras’?

Cabe destacar que Sebastián ha sido uno de los actores más nombrados por parte de los internautas tras retomar su papel en la producción de ‘Enfermeras’, pues muchos se han vuelto a conectar con esta historia que revela varias historias de vida que enfrentan varios especialistas de salud.

¿Qué personaje interpreta Sebastián Carvajal en 'Enfermeras? | Foto: Canal RCN

Luego del paso de Sebastián Carvajal en la producción de ‘Enfermeras’, el actor ha seguido sorprendiendo con su gran habilidad en el campo artístico, pues luego de su gran protagónico, ha tenido la oportunidad de participar en: ‘Ana de nadie’ , una producción del Canal RCN y en la serie de televisión de Estudios RCN llamada ‘Manes’.

Así también, el actor ha tenido la oportunidad de participar en otros proyectos de talla internacional en el que ha demostrado que la actuación en su principal fuente de inspiración y se ha sentido sumamente orgulloso en demostrarle a su audiencia el polifacético talento que tiene al estar puesto en escena.

¿En qué producciones ha participado Sebastián Carvajal en los últimos años? | Foto: Canal RCN

¿Qué actores hacen parte del elenco de ‘Enfermeras’?

Desde luego, los internautas han tenido la oportunidad de conectarse con la producción de ‘Enfermeras’, la cual traerá múltiples noticias y sorpresas en donde todo el elenco hará lo posible para que te enganches con todos los capítulos que se llevarán a cabo.

El equipo que hace parte de esta producción está conformado por varios actores que han hecho parte de esta maravillosa historia que ocurre dentro del hospital, pues muchos de ellos son: Julián Trujillo, Diana Hoyos, Viña Machado, Tatiana Ariza, Nina Caicedo, María Manuela Gómez, Lucho Velasco, Javier Jattin, entre otros.