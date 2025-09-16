Reapareció Salomé, hija de James Rodríguez, con baile junto al esposo de Daniela Ospina

La joven Salomé Rodríguez volvió a aparecer en redes sociales bailando junto al artista Gabriel Coronel, esposo de la empresaria Daniela Ospina, madre de la pequeña.

¿Cómo fue el baile de Salomé Rodríguez con Gabriel Coronel?

El encargado de revelar el video fue el actor venezolano Gabriel Coronel a través de una de sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores.

En la grabación se ve a los dos desde su casa en Miami, Estados Unidos, donde residen, luciendo ropa muy cómoda y realizando un trend viral.

En el video los dos hacen una coreografía de una canción en la que se mencionan varios ritmos musicales, entre ellos salsa, champeta y hasta chirimia.

Gabriel Coronel pausa sus movimientos de cadera por un momento y aparece su hijo Lorenzo corriendo hacia él y este le carga haciéndolo parte del video.

"Un variado familiar", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas al baile de Salomé Rodríguez con Gabriel Coronel?

Miles de seguidores reaccionaron a la publicación, donde no tardaron de llenar de elogios a la joven por sus pasos de baile y su talento para este arte.

Además, muchos señalaron lo sorprendidos con lo grande que está, pues desde hace mucho tiempo no la veían, mientras que otros indicaron cuánto les hace falta ver sus bailes en sus redes sociales como solían publicarlos sus padres tiempo atrás.

Cabe destacar que, las redes sociales de la pequeña la manejan Daniela Ospina y James Rodríguez, quienes desde hace algún tiempo no han compartido más contenido sobre ella, teniéndola un poco alejada de estas plataformas digitales.

Por su parte, Daniela Ospina sigue al pendiente de sus hijos y entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus contenidos en redes sociales, donde suele mostrar cosas de su empresa de ropa deportiva, outfits para diferentes ocasiones, parte de su estilo de vida y más.

En cuanto a James Rodríguez sigue dando lo mejor de él como capitán de la Selección Colombia, con la que irá nuevamente a un Mundial de fútbol y en la que espera poder tener un gran desempeño.