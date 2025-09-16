Tito el Bambino sorprendió a Dayro Moreno con especial detalle por sus 40 años

El futbolista Dayro Moreno llegó a sus 40 primaveras este 16 de septiembre, en uno de sus mejores momentos a nivel deportivo tras ser el máximo goleador del FPC y ser convocado a la Selección Colombia.

¿Cuál fue el detalle de Tito el Bambino con Dayro Moreno por su cumpleaños 40?

Dayro Moreno vive un momento soñado en su vida y pese a que por su edad para muchos ya debería estar retirado, el jugador tolimense les ha demostrado a todos que la edad no es ningún limitante.

Muestra del gran momento que vive el jugador del Once Caldas a nivel mundial fue un saludo especial que recibió en su cumpleaños por parte del famoso cantante Tito el Bambino.

El cantante puertorriqueño es el autor de la canción "Baila morena" de Tito el Bambino junto a Hector "El Father", canción que se asocia con el jugador cuando hace gol en el fútbol colombiano.

"Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa' los nenes, hay goles pa' las nenas.

Tito el Bambino sorprendió a Dayro Moreno con serenata. (AFP: Jason Koerner)

Así fue el saludo de Tito el Bambino a Dayro Moreno

El cantante Tito el Bambino sorprendió al artista al parecer por petición del cantante colombiano Feid con un saludo especial al jugador tolimense.

Dímelo Dayro, felicidades, qué Dios te bendiga mucho, que todo te salga bien en tu temporada con la Selección y esto es para ti con mucho cariño del Ferxxo.

El artista puertorriqueño le cantó su canción "Baila morena", pero en la versión que le crearon en Colombia al goleador.

Dayro Dios te bendiga, Dayro Moreno, Dayro Moreno, goles pa los nenes, goles pa las nenas, dale a la bola que nos fuimos al garete.

¿Cuál es el origen de la canción de Dayro Moreno con la canción de Tito el Bambino?

La canción de Dayro Moreno con el ritmo de la composición de Tito el Bambino fue creada por el narrado colombiano Eduardo Luis, quien es conocido por su creatividad al momento de cantar goles.

El narrador de WIN Sports y Canal RCN empezó a cantarle la canción a Dayro Moreno cuando anotaba goles, sin imaginarse, que se convertiría en un audio tendencia y que se asociaría al jugador como su sello personal.