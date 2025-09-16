Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tito el Bambino sorprendió a Dayro Moreno con especial detalle por sus 40 años

"Dayro Moreno, Dayro Moreno": el cantante Tito el Bambino sorprendió al futbolista Dayro Moreno en su cumpleaños gracias a Feid.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Tito el Bambino le envió saludo a Dayro Moreno
Tito el Bambino sorprendió a Dayro Moreno con mensaje. (AFP: Jason Koerner y Jaime SALDARRIAGA)

El futbolista Dayro Moreno llegó a sus 40 primaveras este 16 de septiembre, en uno de sus mejores momentos a nivel deportivo tras ser el máximo goleador del FPC y ser convocado a la Selección Colombia.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el detalle de Tito el Bambino con Dayro Moreno por su cumpleaños 40?

Dayro Moreno vive un momento soñado en su vida y pese a que por su edad para muchos ya debería estar retirado, el jugador tolimense les ha demostrado a todos que la edad no es ningún limitante.

Muestra del gran momento que vive el jugador del Once Caldas a nivel mundial fue un saludo especial que recibió en su cumpleaños por parte del famoso cantante Tito el Bambino.

El cantante puertorriqueño es el autor de la canción "Baila morena" de Tito el Bambino junto a Hector "El Father", canción que se asocia con el jugador cuando hace gol en el fútbol colombiano.

"Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa' los nenes, hay goles pa' las nenas.

Tito el Bambino sorprendió a Dayro Moreno con serenata
Tito el Bambino sorprendió a Dayro Moreno con serenata. (AFP: Jason Koerner)

Artículos relacionados

Así fue el saludo de Tito el Bambino a Dayro Moreno

El cantante Tito el Bambino sorprendió al artista al parecer por petición del cantante colombiano Feid con un saludo especial al jugador tolimense.

Dímelo Dayro, felicidades, qué Dios te bendiga mucho, que todo te salga bien en tu temporada con la Selección y esto es para ti con mucho cariño del Ferxxo.

El artista puertorriqueño le cantó su canción "Baila morena", pero en la versión que le crearon en Colombia al goleador.

Dayro Dios te bendiga, Dayro Moreno, Dayro Moreno, goles pa los nenes, goles pa las nenas, dale a la bola que nos fuimos al garete.

Artículos relacionados

¿Cuál es el origen de la canción de Dayro Moreno con la canción de Tito el Bambino?

La canción de Dayro Moreno con el ritmo de la composición de Tito el Bambino fue creada por el narrado colombiano Eduardo Luis, quien es conocido por su creatividad al momento de cantar goles.

El narrador de WIN Sports y Canal RCN empezó a cantarle la canción a Dayro Moreno cuando anotaba goles, sin imaginarse, que se convertiría en un audio tendencia y que se asociaría al jugador como su sello personal.

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción
Dayro Moreno recibió saludo especial de Tito el Bambino. (AFP: Luis ACOSTA)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico Miss Universe Colombia

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico y sorprende con el resultado: así quedó

Rebeca Castillo, candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality mostró cómo quedó tras retoque físico: "Mi seguridad creció".

Beéle habría lanzado pulla a Isabella Ladera y Cara Rodríguez Talento nacional

Beéle habría lanzado pulla a sus exparejas, Cara Rodríguez e Isabella Ladera: esto dijo

Beéle generó polémica en redes al reaparecer con un mensaje que apuntaría a sus exparejas, Cara Rodríguez e Isabella Ladera.

Luis Alfonso sufrió un accidente Talento nacional

Luis Alfonso sorprendió a sus fans con un nuevo tatuaje ¿Sobre qué es?

Luis Alfonso compartió el proceso de su tatuaje de San Miguel, pero horas después preocupó a sus seguidores tras sufrir un accidente.

Lo más superlike

Celulares iPhone. Tecnología

iPhone 17 en Colombia: ¿cuántos meses de salario mínimo necesitas para comprarlo?

Recientemente, Apple anunció el lanzamiento de un nuevo modelo de iPhone que generó debate por su elevado costo.

La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. Talento nacional

Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta

Taylor Swift celebra con Travis Kelce después de derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC. Taylor Swift

Taylor Swift desató rumores sobre supuesto embarazo tras misteriosa aparición

Valentina Taguado le dedicó emotivo mensaje a Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado sorprendió a Valeria Aguilar con confesión tras su salida de MasterChef

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso