El rapero Lil Pump se enamoró de una policía colombiana: “fue amor a primera vista”

El rapero Lil Pump sorprendió al revelar en redes su interés por una policía colombiana, pidiendo ayuda para encontrarla.

Lil Pump se enamoró de una policía colombiana
Lil Pump se enamoró en Colombia / (Foto de AFP)

El rapero estadounidense Lil Pump volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez no fue por un lanzamiento musical, sino por un gesto romántico que involucró a una integrante de la Policía Nacional de Colombia.

¿Cómo fue el encuentro de Lil Pump con la policía colombiana?

Durante su paso por Colombia, Lil Pump compartió en Instagram una fotografía en la que aparece junto a una uniformada. La imagen venía acompañada del mensaje: “No arrestaste a un delincuente, arrestaste mi corazón”. Esta publicación, que rápidamente se volvió viral, generó una ola de comentarios en torno a la identidad de la mujer.

A través de redes sociales, el artista incluso solicitó a sus seguidores que lo ayudaran a encontrarla en Instagram:

“Cuando yo te vi fue amor a primera vista (...) No existe distancia que nos pueda alejar. Manejaría hasta el fin del mundo por usted. Si encuentran su IG, por favor, avísenme”, escribió.

¿Qué hacía Lil Pump en Colombia?

Lil Pump viajó a Colombia para presentarse en la ciudad de Cali junto al cantante colombiano Kris R. Esta colaboración le permitió subir por primera vez a un escenario en el país y agradecer públicamente, a través de sus redes sociales, tanto a la ciudad como al artista por la oportunidad.

Noche maravillosa, sueño hecho realidad… Gracias @krisrofficial por la oportunidad de presentarme por primera vez en Colombia! Primera vez que mi madre me vio cantar en Colombia!! Me hizo muy feliz, afirmó.

Lil Pump se presentó en Colombia junto a Kris R / (Foto de AFP)

Kris R es reconocido dentro del género urbano y especialmente en Medellín por ser uno de los pioneros del trap, un estilo que también ha caracterizado a Lil Pump en su trayectoria musical.

¿Qué relación tiene Lil Pump con Colombia?

Aunque el rapero nació en Miami, Gazzy Fabio García, más conocido como Lil Pump, es hijo de padres colombianos. Pese a que su vida y carrera se han desarrollado en Estados Unidos, su herencia latinoamericana ha sido parte de su identidad.

Lil Pump tiene raíces colombianas / (Foto de AFP)

Gracias a esa herencia familiar, el cantante se suma al grupo de artistas latinos con proyección internacional que logran llegar al público colombiano no solo por su música, sino también por los lazos de cultura y sangre que comparten con el país.

