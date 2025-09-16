Ricardo Vesga y Nicolás Montero con delantal negro en MasterChef Celebrity: "Volaron bajo"

Tras la eliminación de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity, la cocina abrió nuevamente sus puertas, esta vez para un reto en parejas que puso a prueba la creatividad y la capacidad de adaptación de los participantes.

Pues como es costumbre, nada fue sencillo y la dinámica terminó en dos celebridades portando el delantal negro, debido a la la exigencia de la prueba y el criterio de los jurados quienes no dieron tregua a ninguno de los participantes.

¿Cómo se vivió el reto creativo en parejas en MasterChef Celebrity?

La jornada inició con la presentación de las cajas misteriosas, uno de los momentos más importantes de la prueba, en el que Ricardo Vesga y Nicolás Montero obtuvieron la posibilidad de intercambiar con sus compañeros la caja misteriosa con la esperanza de obtener ingredientes o elementos más manejables.

Para su sorpresa, el cambio los llevó a enfrentarse con una máquina para hacer crispetas tanto dulces como saladas, y este elemento inesperado transformó el reto en una odisea culinaria para ambos participantes, pues tuvieron que ingeniarse un plato que convenciera al jurado usando un recurso poco común, sin embargo no tuvieron éxito.

Y aunque los actores se lo tomaron con buen humor y trataron de aprovechar al máximo la oportunidad, la dificultad de adaptar la receta a la máquina con una propuesta creativa y de alto nivel los puso en una posición complicada.

¿Qué significan los delantales negros en este punto de MasterChef Celebrity?

La entrega de estos delantales negros indica un nuevo inicio en el ciclo de la competencia, y aunque el ambiente en esta ocasión fue de resignación, todos saben que portar esta prenda significa estar un paso más cerca de la eliminación, por lo que la presión aumenta y por eso deben prepararse mentalmente para darlo todo en el próximo reto.

El capítulo dejó a Ricardo Vesga y Nicolás Montero con delantales negros, aumentando la tensión en la competencia. Foto Canal RCN

La reciente eliminación de Valeria Aguilar dejó un sinsabor y emociones a flor de piel entre los participantes, pues ahora crece la zona de riesgo y la dinámica de trabajo en parejas empieza a exigir mejor comunicación, estrategia y capacidad de adaptación a los retos para sobrevivir.

¿Qué se espera en los próximos retos de MasterChef Celebrity?

Ahora que nuevamente hay participantes en desventaja, las expectativas se centran en cómo enfrentarán el siguiente reto de eliminación y si seguirán sumándose celebridades a la lista de delantales negros o a las ventajas, pues en la cocina de MasterChef Celebrity todo puede cambiar en cuestión de minutos.