Rauw Alejandro publica una adivinanza para revelar su nuevo álbum en Instagram

Rauw Alejandro presentó en Instagram una adivinanza que funciona como llave para acceder al primer adelanto de su álbum Capítulo 0.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Rauw Alejandro
Rauw Alejandro llega a Colombia con su gira | Foto AFP/Dimitrios Kambouris

El puertorriqueño Rauw Alejandro no solo es reconocido por su estilo innovador en la música urbana, sino también por la manera en que conecta con sus seguidores.

Esta vez, sorprendió en Instagram con una dinámica poco convencional una adivinanza que funciona como llave para desbloquear junto a sus seguidores el primer adelanto de su nuevo proyecto musical, Capítulo 0.

¿Cómo funciona el reto que lanzó Rauw Alejandro en Instagram?

La propuesta rápidamente captó la atención de sus millones de fanáticos, quienes no tardaron en comentar y especular sobre el contenido de este material, que ya tiene fecha confirmada de lanzamiento para el 26 de septiembre de 2025.

En su perfil oficial, el artista compartió una publicación enigmática el contenido aparece bloqueado y solo se puede acceder si los seguidores resuelven la adivinanza planteada, con esta jugada, Rauw demuestra que la promoción musical puede ir mucho más allá de un anuncio tradicional y que la interacción con el público es clave para generar expectativa.

“Es mi manera de mostrar que el Caribe no es pasado, sino un presente vivo que sigue encendiendo al mundo. Esto es cosa nuestra”.

Rauw Alejandro sorprendió en Instagram con una adivinanza para revelar su nuevo álbum.
Solo resolviendo un reto en redes se puede acceder al primer adelanto del proyecto musical de Rauw Alejandro. (Foto: Franck Fife / AFP)

El cantante dejó ver que su nuevo álbum busca rendir homenaje a la cultura caribeña, el misterio no tardó en generar debate en los comentarios, algunos fanáticos compartieron posibles respuestas a la adivinanza, mientras otros pidieron pistas al artista, convirtiendo el reto en tendencia dentro y fuera de la plataforma.

¿Qué se sabe hasta ahora de Capítulo 0 de Raw Alejandro?

Aunque los detalles sobre el sonido y las posibles colaboraciones todavía se mantienen bajo reserva, se conoce que el disco contará con 14 canciones, entre los nombres destacan “Carita linda”, “Pa’ llorar bellak@”, “Santa” y “Pa’ arrepentirse bailando”, cada uno evocando historias personales que prometen conectar con distintos estados de ánimo.

¿Por qué este lanzamiento genera tanta expectativa?

Rauw Alejandro ha logrado consolidarse como uno de los exponentes más creativos del género urbano, pues su capacidad para fusionar ritmos y sorprender con estrategias poco comunes lo mantienen siempre en la conversación.

El cantante confirmó que Capítulo 0 tendrá 14 canciones, con lanzamiento el 26 de septiembre.
Rauw Alejandro sorprendió en Instagram con una adivinanza para revelar su nuevo álbum Capítulo 0. Medellín/AFP: DIMITRIOS KAMBOURIS

Esta dinámica de la adivinanza no solo funciona como promoción, sino como un puente emocional con sus seguidores, quienes sienten que forman parte activa del lanzamiento.

Y aunque por ahora el acceso al primer adelanto sigue siendo un secreto, lo cierto es que Rauw ya consiguió lo que buscaba, tener a millones de personas pendientes, resolviendo el acertijo.

