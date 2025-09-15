Pablo Alborán trae a Colombia la emoción de su Global Tour 2026

El próximo 14 de marzo de 2026, Bogotá recibirá nuevamente a Pablo Alborán en el Movistar Arena. El intérprete español, considerado una de las voces más representativas del pop en español, anunció su regreso al país dentro de su Global Tour, un recorrido internacional que incluirá más de treinta ciudades en América, Europa y Estados Unidos.

¿Qué traerá Pablo Alborán con su Global Tour en 2026?

El anuncio de esta gira coincide con una etapa renovada en la carrera del cantante. Tras lanzar en marzo su sencillo Clickbait, primer adelanto de su próximo álbum KM0, Alborán ha mostrado un interés especial por explorar nuevas temáticas y sonidos.

A esa propuesta se suman canciones como KM0 y Vámonos de aquí, que han servido de anticipo a lo que será este proyecto discográfico, con estreno previsto para noviembre de 2025.

El Global Tour no solo busca presentar estos temas inéditos, sino también dar espacio a los éxitos que lo han consolidado en el panorama internacional.

La gira contempla paradas en países como España, Portugal, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Brasil. En Colombia, el espectáculo será producido por Breakfast Live, compañía que ha traído al país conciertos de artistas de talla mundial.

¿Cuándo se presentará Pablo Alborán en Colombia?

El concierto de Pablo Alborán tendrá lugar el 14 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. La cita se perfila como uno de los eventos musicales más relevantes del año, gracias a la expectativa que rodea el regreso del cantante al país.

En 2023, Alborán ofreció en el mismo recinto un concierto dentro de la gira La Cuarta Hoja, donde interpretó sus grandes éxitos junto a sus más recientes composiciones. Aquella presentación fue recordada por la conexión emocional que logró con el público, un sello que promete repetirse en esta nueva visita.

Con una propuesta renovada y un repertorio que abarca más de una década de trayectoria, Pablo Alborán confirma por qué sigue siendo una de las figuras más sólidas y queridas del pop en español.

En estos años, ha lanzado seis álbumes de estudio y dos grabados en vivo, y ha recibido múltiples reconocimientos: nominaciones al Latin Grammy, un Premio Goya en 2016 por Palmeras en la nieve, y la Medalla de Andalucía de las Artes en 2025.