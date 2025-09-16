Aída Merlano sorprendió a sus seguidores en redes: "no quiero que piensen que eres mi hijo"

Aída Victoria Merlano continúa compartiendo con sus seguidores, momentos personales y divertidos de su nueva etapa como madre.

¿Qué dijo Aida sobre la faceta de “señora” que le atribuye la maternidad?

En las últimas horas, la creadora de contenido publicó una serie de historias en las que se mostró con humor el crecimiento de su hijo Emiliano, y de paso habló sobre cómo ha enfrentado el proceso de recuperar su figura después del embarazo.

Hijo de Aída Victoria Merlano ya brilla en redes sociales

En una de sus historias, Aída sorprendió con un aire de risas al referirse a su aspecto físico, como el de “una señora” insinuando que la maternidad, inevitablemente cambia la forma en la que se ve y se percibe la mujer.

Y con bastante humor bromeó al decirle a Emiliano que debía vestirse diferente, para que la gente no pensara que era su hijo, sino su pareja o hasta su abuelito.

¿Cómo ha vivido Aída Merlano la maternidad con su hijo Emiliano?

La creadora de contenido aprovechó el momento para mostrar el estilo que eligió para su pequeño, lo que generó una ola de comentarios positivos y los seguidores reaccionaron con ternura por lo adorable que se vería Emiliano.

Al tiempo resaltaron que la dedicación de su madre, porque para ellos en cada detalle ha sido increíble y más allá del humor, la publicación reflejó la manera en la que Aída Merlano comparte la experiencia de ser mamá primeriza de forma natural y auténtica con sus seguidores.

Aída Victoria habla de su experiencia al ser madre. | Foto: Freepik

La llegada a Emiliano es fruto de su relación con Juan David Tejada, y ha transformado la vida la influenciadora quien ha dado a conocer su experiencia desde el nacimiento del bebé y comparte gran parte de su día a día como mamá, incluyendo las trasnochadas, las rutinas de alimentación y los cambios que ha tenido que enfrentar en lo personal y el profesional.

¿Cuál es el secreto de Aída Merlano para recuperar su figura tras el parto?

En todas las publicaciones refleja energía y genera contenido para su comunidad digital, lo que ha hecho que muchas mujeres se sientan identificadas con su sinceridad y espontaneidad durante la experiencia materna.

Sus publicaciones suelen generar debates e incluso uno de los temas que más curiosidad ha despertado entre los seguidores, es como ha logrado recuperar su figura que en tan poco tiempo de dar a Luz.

Aida ha explicado que su proceso se basa principalmente en mantener una alimentación balanceada que le permita sentirse en forma permitir su salud y aunque en algún momento pensó en recurrir a un procedimiento estético para volver a lucir un abdomen plano, ha sido clara en que lo más importantes es escuchar el cuerpo y priorizar el bienestar antes que la apariencia.

La barranquillera, además, se ha ganado el cariño del público al mostrar la maternidad con todos y sus retos, sin romanizarla y viviéndola desde el humor y la dedicación, por lo que Emiliano se ha convertido en el protagonista de esta nueva etapa y en cada publicación reafirma que su llegada marcó un antes y un después en la vida de la creadora de contenido.