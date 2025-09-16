Aída Merlano sorprendió con una foto junto a un hombre que no es su esposo ¿De quién se trata?

L

Las redes sociales no dejan de sorprender con tendencias que rápidamente logran atrapar la atención de millones de usuarios.

Este fin de semana, un nuevo fenómeno digital, se volvió viral en TikTok e Instagram, las fotos Polaroid generadas con inteligencia artificial a la que se unieron algunos famosos como Aída Merlano.

¿Por qué las fotos Polaroid con IA se convirtieron en un trend viral?

Actores, cantantes, e influencers de todo el mundo se sumaron al reto para recrear imágenes con seres queridos o celebridades que admiran, pero con el inconfundible estilo retro de las cámaras instantáneas.

Aída Victoria Merlano sorprendió con una Polaroid junto a Mario Casas y su hijo Emiliano. | Foto del Canal RCN.

Con marcos blancos, colores de saturados, y ese aire nostálgico de época pasada, la tendencia revive la estética de los años 70, y lo que comenzó como un simple juego creativo entre usuarios anónimos, terminó convirtiéndose en un momento viral y cultural que ya llegó a varias figuras públicas.

El atractivo principal de este reto es el factor emocional, pues las fotografías han sido por décadas un símbolo de cercanía, y en esta ocasión, las personas no sólo recrean esas imágenes, sino que también reviven recuerdos que inclusive son imposibles para algunos, como fotografiarse con un ser querido que ya no está vivo o un artista que admiran desde la infancia.

¿Cuál fue la imagen que Aída Victoria Merlano compartió uniéndose al trend de las Polaroid?

Entre los famosos que no quisieron quedarse atrás, estuvo Aída Victoria Merlano, quien sorprendió a sus seguidores, con una divertida publicación en la que recreó una foto junto al reconocido actor español Mario Casas.

En esta ocasión se puede ver en compañía de su hijo Emiliano, y con su característico humor comentó que la imagen se veía tan real que casi parecía digna de una demanda de alimentos al actor español.

Su ocurrencia no sólo despertó risas, sino qué generó gran controversia en redes sociales, mostrando como los famosos también aprovechan esas tendencias para mantenerse en la conversación pública.

¿Qué impacto tiene la tendencia a la que se suman famosos como Aída Victoria Merlano en el mundo digital?

Cantantes, actores y creadores de contenido de diferentes países, también han compartido sus propias creaciones y algunos eligieron posar con ídolos musicales, mientras que otros decidieron revivir momentos familiares que nunca lograron ser fotografiados.

El efecto Polaroid con IA revive los recuerdos retro con un toque nostálgico que conquistó a TikTok e Instagram. Foto | Freepik.

El fenómeno de las fotos con inteligencia artificial refleja el poder que tiene la tecnología para conectar emociones con creatividad y más allá de un simple reto viral, este tipo de tendencias demuestran cómo los avances digitales se transforman en herramientas para la expresión personal.

Además, abre un debate sobre los límites de la realidad y la ficción en la era digital, pues este tipo de tendencias siguen creciendo y convirtiéndose en un escenario donde las emociones se pueden mezclar con el poder de innovación, pero que incluso con un mal manejo pueden llevar a crear todo tipo de controversias que afecten la imagen de una figura pública.