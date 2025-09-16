Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro filtró chat con Yina Calderón: salió a flote pulla sobre Karola

Valentino Lázaro sorprendió al revelar chat con Yina Calderón en el que se referían a Karola, mejor amiga de Emiro Navarro.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentino Lázaro publicó chat con Yina Calderón
Valentino Lázaro expuso chat con Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

El influenciador Valentino Lázaro se ha apoderado de las tendencias digitales luego de publicar varios de sus chats privados con otros influenciadores como Yina Calderón, Karina García y Cara Rodríguez.

Artículos relacionados

¿Con qué famosas Valentino Lázaro filtró chats?

El creador de contenido es conocido por sus polémicas con otros influenciadores y en la noche del 16 de septiembre volvió a demostrar que no tiene filtro.

Valentino Lázaro decidió hacer una dinámica en sus redes sociales en donde les dio libertad a sus seguidores para que pudiesen ver lo que quisieran de su celular y allí varios de sus seguidores le pidieron mostrara chats privados.

A Valentino le pidieron que revelara el chat por ejemplo con su mejor amiga, Cara Rodríguez, con quien mostró su cercana y cariñosa relación.

Asimismo, apareció la conversación con Karina García con quien al parecer tienen una cercana relación y con quien habla seguido.

Sin embargo, la polémica surgió al revelar que el chat que tenía con la influenciadora Yina Calderón.

Valentino Lázaro mostró su respaldo a Cara Rodríguez, ex de Beéle
Valentino Lázaro reveló chats con famosas influenciadoras. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Qué decía el chat de Valentino Lázaro con Yina Calderón sobre Karola?

La parte del chat que dejó ver de su conversación con Yina Calderón fue uno en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia le cuestionaba por las actitudes de Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro.

¿Amigo por qué no aconsejas a Karola? Está haciendo el oso y lo sabes, aconséjala o dile a King que la saque de allá ya.

Yina Calderón le expresaba a Valentino que sentía que Karola estaba quedando mal con su participación en un programa internacional en el que estaba.

Asimismo, Yina aseguraba que no podía creer que la influenciadora hablara mal de ellos en dicho programa.

Increíble Karola, cómo se mete contigo y conmigo y nosotros apoyándola. Horrible ese programa.

Sin embargo, Valentino le expresaba a Yina Calderón que Karola no estaba haciendo nada mal desde su punto de vista y que eso le había servido para crecer en redes sociales.

 

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la filtración del chat suyo con Valentino?

Hasta el momento Yina Calderón no ha reaccionado a las declaraciones de Valentino Lázaro, quien habría filtrado el chat con ella sin su autorización.

No obstante, se espera que la influenciadora reaccione en las próximas horas ante este acto de Valentino Lázaro con quien ha tenido diferencias en el pasado por sus declaraciones.

Sin embargo, no es un secreto que Yina Calderón ha tenido diferencias con Karola desde su salida de La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paulina Vega hizo petición en redes que involucra a su hija Talento nacional

Paulina Vega sorprendió al pedir ayuda a través de redes sobre su hija: "Es un crimen"

La ex Miss Universe, Paulina Vega, sorprendió al hacer petición directa que involucra a su hija a través de redes sociales.

Aída Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aída Merlano sorprendió con una foto junto a un hombre que no es su esposo ¿De quién se trata?

Aída Merlano subió fotos con inteligencia artificial que se volvieron virales en redes sociales, famosos y recuerdos imposibles en un solo trend.

Natti Natasha habla de sus infaltables en la maleta de maternidad Natti Natasha

Natti Natasha revela los imprescindibles en su maleta de maternidad para su segundo parto

Natti Natasha comparte su lista de objetos esenciales durante su segundo embarazo y da consejos para las futuras madres.

Lo más superlike

El trabajo en equipo de Ricardo Vesga y Nicolás Montero fue puesto a prueba en un reto de cajas misteriosas. MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga y Nicolás Montero con delantal negro en MasterChef Celebrity: "Volaron bajo"

Ricardo Vesga y Nicolás Montero enfrentaron un reto misterioso en parejas que terminó con delantales negros en MasterChef 2025

Celulares iPhone. Tecnología

iPhone 17 en Colombia: ¿cuántos meses de salario mínimo necesitas para comprarlo?

La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. Talento nacional

Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta

Taylor Swift celebra con Travis Kelce después de derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC. Taylor Swift

Taylor Swift desató rumores sobre supuesto embarazo tras misteriosa aparición

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso