Valentino Lázaro filtró chat con Yina Calderón: salió a flote pulla sobre Karola

El influenciador Valentino Lázaro se ha apoderado de las tendencias digitales luego de publicar varios de sus chats privados con otros influenciadores como Yina Calderón, Karina García y Cara Rodríguez.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en el periodismo! Falleció el cronista Fito Hurtado a sus 66 años: esto se sabe

¿Con qué famosas Valentino Lázaro filtró chats?

El creador de contenido es conocido por sus polémicas con otros influenciadores y en la noche del 16 de septiembre volvió a demostrar que no tiene filtro.

Valentino Lázaro decidió hacer una dinámica en sus redes sociales en donde les dio libertad a sus seguidores para que pudiesen ver lo que quisieran de su celular y allí varios de sus seguidores le pidieron mostrara chats privados.

A Valentino le pidieron que revelara el chat por ejemplo con su mejor amiga, Cara Rodríguez, con quien mostró su cercana y cariñosa relación.

Asimismo, apareció la conversación con Karina García con quien al parecer tienen una cercana relación y con quien habla seguido.

Sin embargo, la polémica surgió al revelar que el chat que tenía con la influenciadora Yina Calderón.

Valentino Lázaro reveló chats con famosas influenciadoras. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez sorprendió con impactante cambio físico, ahora tiene nuevo estilo

¿Qué decía el chat de Valentino Lázaro con Yina Calderón sobre Karola?

La parte del chat que dejó ver de su conversación con Yina Calderón fue uno en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia le cuestionaba por las actitudes de Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro.

¿Amigo por qué no aconsejas a Karola? Está haciendo el oso y lo sabes, aconséjala o dile a King que la saque de allá ya.

Yina Calderón le expresaba a Valentino que sentía que Karola estaba quedando mal con su participación en un programa internacional en el que estaba.

Asimismo, Yina aseguraba que no podía creer que la influenciadora hablara mal de ellos en dicho programa.

Increíble Karola, cómo se mete contigo y conmigo y nosotros apoyándola. Horrible ese programa.

Sin embargo, Valentino le expresaba a Yina Calderón que Karola no estaba haciendo nada mal desde su punto de vista y que eso le había servido para crecer en redes sociales.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico y sorprende con el resultado: así quedó

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la filtración del chat suyo con Valentino?

Hasta el momento Yina Calderón no ha reaccionado a las declaraciones de Valentino Lázaro, quien habría filtrado el chat con ella sin su autorización.

No obstante, se espera que la influenciadora reaccione en las próximas horas ante este acto de Valentino Lázaro con quien ha tenido diferencias en el pasado por sus declaraciones.

Sin embargo, no es un secreto que Yina Calderón ha tenido diferencias con Karola desde su salida de La casa de los famosos Colombia.