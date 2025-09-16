Natti Natasha revela los imprescindibles en su maleta de maternidad para su segundo parto

En medio de los preparativos para la llegada de su segundo hijo, Natti Natasha sorprendió a sus seguidores al revelar los objetos que considera indispensables en su maleta de maternidad.

¿Qué objetos esenciales incluye Natti Natasha en su maleta de maternidad?

En un video publicado en sus redes sociales, la artista mostró uno a uno los elementos que la acompañarán en el hospital. Entre ellos sobresale un retrato familiar de su esposo, Raphy Pina, y su primer hijo, un recuerdo que considera vital para sentirse acompañada durante el parto.

Otros infaltables son su secador y rizador de cabello, resultado de las dificultades que vivió en su primer parto para mantener su look. Según explicó, estos objetos le permiten sentirse preparada para las fotografías que se suelen tomar en esos momentos especiales.

La cantante también incluyó una luz portátil para mejorar la iluminación de las fotos y videos en el hospital, y mascarillas para proteger al recién nacido de posibles contagios, resaltando la importancia del cuidado durante los primeros días de vida.

Por otra parte, contó que, durante el embarazo, siente calor casi todo el tiempo, por eso decidió sumar un ventilador portátil para sentirse más fresca en el hospital. También incluyó audífonos, pensando en poder escuchar música o atender llamadas sin molestar a quienes la acompañen.

¿Qué consejos da Natti Natasha a las otras futuras madres?

Natti Natasha también incluyó objetos que aportan confort y un toque personal. Entre ellos destaca su brillo labial, una vela para crear un ambiente relajado -si el hospital lo permite- y un bálsamo descongestionante, producto que considera infaltable por sus múltiples usos.

Para sobrellevar las largas horas en el hospital, sumó snacks y ketchup para acompañar sus comidas, así como la ropa y zapatos del bebé preparados con antelación. La artista recomendó llevar almohadas propias para asegurar mayor comodidad durante la estancia.

Natti Natasha aconseja a las otras futuras madres / (Foto de AFP)

Los internautas han destacado que, más allá de los objetos materiales, Natti Natasha pone énfasis en la comodidad, la prevención y el bienestar emocional en esta nueva etapa. Su selección de artículos busca servir de guía para otras mujeres que se preparan para vivir un parto, reforzando la importancia de planificar este evento con anticipación y calma.

¿Quién es la pareja de Natti Natasha?

La pareja de Natti Natasha es Rafael Antonio Pina Nieves, conocido como Raphy Pina, productor musical y empresario puertorriqueño. Es presidente y fundador del sello discográfico Pina Records, reconocido por trabajar con figuras clave del reguetón como Daddy Yankee y Don Omar.

En el ámbito personal, Pina tiene cuatro hijos: Mía, Rafael y Antonio, de una relación anterior, y Vida Isabelle, su hija con Natti Natasha. Aunque se conocían desde 2013 e iniciaron su noviazgo en 2018, no fue hasta enero de 2021 que hicieron pública su relación a través de redes sociales.

Natti Natasha junto a Raphy Pina, su pareja / (Foto de AFP)

A pesar de los retos, incluida la condena a prisión de Raphy Pina en 2022, ambos han mantenido su apoyo mutuo y han mostrado su unión públicamente. Los fans destacan que el respeto y apoyo de su relación, los ha convertido en uno de los vínculos más seguidos dentro del mundo del entretenimiento urbano.