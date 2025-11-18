Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

James Rodríguez causó revuelo tras romántico beso con su novia en partido

El futbolista James Rodríguez protagonizó un amoroso momento con su novia tras partido con la Selección Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
James Rodríguez con su novia
James Rodríguez con su novia en partido/AFP: TIMOTHY A. CLARY

El futbolista James Rodríguezcausó revuelo en redes sociales luego de haber tenido un romántico momento con su novia.

Artículos relacionados

¿Quién es la novia de James Rodríguez?

La modelo paisa Luisa Duque, quien tiene más de 140 mil seguidores en Instagram, es la mujer que cautivó al jugador desde hace un buen tiempo.

Recordemos que, la famosa pareja confirmó su romance a principios de este 2025 cuando se besaron en público en México luego de que este comenzara a hacer parte del Club León del país azteca.

Desde entonces los dos han tenido varios momentos amorosos; sin embargo han sido muy reservados con su noviazgo.

James Rodríguez con su novia

Es importante mencionar que, el centrocampista suele ser muy reservado con sus relaciones sentimentales, pues no se expone tanto públicamente, ni comparte detalles al respecto en sus redes sociales.

Sin embargo, algunos fanáticos captaron un tierno momento de ambos en el más reciente partido amistoso de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el beso público de James Rodríguez con su novia Luisa Duque?

Una vez se terminó el partido, que tuvo un resultado 2-1 ganando el equipo cafetero, el futbolista James Rodríguez se acercó a las gradas donde estaban sus allegados, entre ellos su novia Luisa Duque, con quien se dio un tierno beso, confirmando que sigue muy enamorado y feliz junto a la modelo.

Después el futbolista saludó al streamer Westcol, quien se mostró muy emocionado por haber podido conocer al centrocampista, quien se mostró muy amable con él.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el beso de James Rodríguez con su novia Luisa Duque?

Los seguidores del jugador reaccionaron al respecto detallando lo felices que fueron al ver al futbolista tan enamorado y detallaron la gran pareja que hacen.

Artículos relacionados

Por ahora, James Rodríguez está terminando su paso por el Club León de la Liga MX de México luego de que, al parecer, no hubiera renovado su estadía allí.

James Rodríguez se besa con su novia

Mientras tanto está enfocando su energía en el próximo partido de la Copa Mundo 2026 en el amistoso contra Australia este martes 18 de noviembre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura comparte el dulce momento entre Daiky Gamboa y su pequeño hijo La Segura

La Segura enternece con la reacción de su bebé al ser alzado por Daiky Gamboa: “Mamá auxilio”

La Segura comparte la tierna reacción de su bebé al estar con Daiky Gamboa, un momento que encantó a sus seguidores.

Paola Jara dejó emotivo mensaje previo a dar a luz Paola Jara

Paola Jara deja inesperado mensaje previo a dar a luz: "Dame calma para no rendirme"

Paola Jara compartió revelador mensaje en sus redes y genera expectativa sobre el nacimiento de su hija Emilia.

Paola Jara

Hijos de Jessi Uribe sorprendieron a Paola Jara con sorpresa tras su embarazo

Hijos de Jessi Uribe derritieron de ternura a Paola Jara con tierno detalle tras la pronta llegada de Emilia.

Lo más superlike

Memes de caída global de X, Chat GPT Viral

Los mejores memes tras caída masiva de X, Chat GPT y más plataformas

Los memes se tomaron las redes sociales luego de la falla global de varias plataformas digitales.

Pichingo y Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo queda por fuera de los semifinalistas de MasterChef y le deja un gran regalo a Jorge Rausch

Karol G, Feid Karol G

Karol G lanzará nueva canción e incrementa rumores de ruptura con Feid: "Hay amores que solo acaban"

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?