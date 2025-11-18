James Rodríguez causó revuelo tras romántico beso con su novia en partido

El futbolista James Rodríguezcausó revuelo en redes sociales luego de haber tenido un romántico momento con su novia.

¿Quién es la novia de James Rodríguez?

La modelo paisa Luisa Duque, quien tiene más de 140 mil seguidores en Instagram, es la mujer que cautivó al jugador desde hace un buen tiempo.

Recordemos que, la famosa pareja confirmó su romance a principios de este 2025 cuando se besaron en público en México luego de que este comenzara a hacer parte del Club León del país azteca.

Desde entonces los dos han tenido varios momentos amorosos; sin embargo han sido muy reservados con su noviazgo.

Es importante mencionar que, el centrocampista suele ser muy reservado con sus relaciones sentimentales, pues no se expone tanto públicamente, ni comparte detalles al respecto en sus redes sociales.

Sin embargo, algunos fanáticos captaron un tierno momento de ambos en el más reciente partido amistoso de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda.

¿Cómo fue el beso público de James Rodríguez con su novia Luisa Duque?

Una vez se terminó el partido, que tuvo un resultado 2-1 ganando el equipo cafetero, el futbolista James Rodríguez se acercó a las gradas donde estaban sus allegados, entre ellos su novia Luisa Duque, con quien se dio un tierno beso, confirmando que sigue muy enamorado y feliz junto a la modelo.

Después el futbolista saludó al streamer Westcol, quien se mostró muy emocionado por haber podido conocer al centrocampista, quien se mostró muy amable con él.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el beso de James Rodríguez con su novia Luisa Duque?

Los seguidores del jugador reaccionaron al respecto detallando lo felices que fueron al ver al futbolista tan enamorado y detallaron la gran pareja que hacen.

Por ahora, James Rodríguez está terminando su paso por el Club León de la Liga MX de México luego de que, al parecer, no hubiera renovado su estadía allí.

Mientras tanto está enfocando su energía en el próximo partido de la Copa Mundo 2026 en el amistoso contra Australia este martes 18 de noviembre.