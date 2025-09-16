Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paulina Vega sorprendió al pedir ayuda a través de redes sobre su hija: "Es un crimen"

La ex Miss Universe, Paulina Vega, sorprendió al hacer petición directa que involucra a su hija a través de redes sociales.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paulina Vega hizo petición en redes que involucra a su hija
Paulina Vega rompió el silencio en redes e hizo petición. (AFP: Arturo Holmes)

La exreina de belleza, Paulina Vega, se ha apoderado de las tendencias en redes sociales desde el 16 de septiembre tras romper el silencio en sus redes sociales sobre el tema de la maternidad.

¿Cuál la petición que Paulina Vega hizo a través de redes y que involucra a su hija?

La modelo y presentadora, Paulina Vega, siempre se ha sido reservada con su vida privada por lo que el tema de su relación y su hija ha sido todo un secreto desde su nacimiento el pasado 23 de febrero.

Sin embargo, recientemente la modelo rompió el silencio en la jornada del 16 de septiembre al hablar sobre un tema que la tiene preocupada y por lo que decidió pedir ayuda públicamente.

La ex Miss Universo sorprendió a sus seguidores con un mensaje en el que cuestiona la corta duración de la licencia de maternidad en Colombia.

NECESITO TU AYUDA ¿Cómo podemos aumentar la licencia de maternidad en Colombia?

Paulina Vega aseguró que no estaba de acuerdo con el tiempo de licencia de maternidad que daban en Colombia desde su experiencia con la crianza de su bebé.

Es algo muy importante. Si cuidamos a las madres que cuidan a sus hijos, no solo cuidamos a la madre y el hijo si no a la sociedad ENTERA.

¿Qué reacciones ha provocado la petición de Paulina Vega sobre la licencia de maternidad?

Paulina en su mensaje invitó a quienes puedan guiarla o apoyarla a unirse a su misión de lograr un cambio que proteja a madres, hijos y a toda la sociedad.

Es un crimen a la humanidad las licencias de maternidad tan cortas. Por favor el que que me pueda ayudar/ apoyar/ guiar con esa misión escríbanme por mensaje directo.

Como era de esperarse, este mensaje de Paulina Vega sorprendió a sus seguidores y varias de sus colegas, quienes en su mayoría mostraron su apoyo a su idea.

Algunas de las actrices que se pronunciaron fueron Marilyn Patiño y Natalia Reyes, quienes aseguraron que se sumarían a esa causa.

Amén. Mi amor pongámonos la camiseta por esa causa, cuentas conmigo.

Paulina Vega
Paulina Vega se sinceró en redes sociales sobre la maternidad. (Foto Paras Griffin / Getty Images via AFP)

¿De cuánto es la licencia de maternidad en Colombia por la que pelea Paulina Vega?

La denuncia de Paulina Vega sobre la licencia de maternidad es un tema que en Colombia ha sido todo un debate en los últimos años en el Congreso de la República.

Una serie de fotos en redes sociales confirmarían el embarazo de Paulina Vega.
Paulina Vega mostró su descontento con la licencia de maternidad en Colombia. (Foto Canal RCN)

Actualmente, en el país la licencia de maternidad tiene una duración de 18 semanas, las cuales son 126 días.

Esta licencia empieza una semana antes del parto y continúa durante las siguientes 17 semanas posteriores al nacimiento del bebé. Esto quedó estipulado en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo.

