La ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity dividió opiniones: "Que lo pongan en desventaja"

La cocina más famosa del país vive en momentos de tensión que no tienen que ver con un plato mal logrado, sino con la ausencia prolongada de Luis Fernando Hoyos.

¿Qué opinan los participantes sobre un eventual regreso de Luis Fernando Hoyos a MasterChef Celebrity?

Su salida temporal por motivos de salud ha generado opiniones divididas entre los participantes, quienes, aunque se muestran solidarios con su situación, no ocultan sus dudas sobre la justicia en el desarrollo de la competencia.

En este capítulo varios expresaron que no consideran justo que el actor pueda regresar en igualdad de condiciones, luego de estar ausente durante varios retos.

Luis Fernando Hoyos no ha vuelto a MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Carolina Sabino, por ejemplo, planteó incluso que, si logra regresar a la competencia, debería hacerlo en desventaja para poder equilibrar el esfuerzo que sus compañeros han tenido que hacer durante su ausencia.

Por otro lado, Ricardo Vesga, fue más enfático en señalar que lo mejor sería que volviera únicamente cuando estuviera plenamente recuperado, evitando así, cualquier desequilibrio en la dinámica de la cocina o poniendo en riesgo a la salud de los otros participantes.

La mayoría coincidió en que lo más importante es que su retorno sea cuando su salud se lo permita, pues todos desean verlo bien antes que por obligación en una competencia.

¿Qué dicen las reglas de MasterChef Celebrity sobre las ausencias como es el caso de Luis Fernando Hoyos?

En MasterChef Celebrity ya se han dado casos de ausencias puntuales, la regla establece quien falta un reto puede regresar, pero debe hacerlo con delantal negro, sin embargo, lo de Luis Fernando Hoyos es distinto, pues ya son varios los retos en los que no ha estado presente lo que genera incertidumbre entre sus compañeros y también entre los televidentes.

Esta situación ha alimentado especulaciones sobre si el actor realmente podrá volver a la cocina, o si su ausencia definitiva está más cerca de lo que cree, especialmente por la inconformidad de los participantes con sus continuas faltas durante tantos retos.

¿Qué ha dicho Luis Fernando Hoyos sobre su estado de salud?

Recientemente, el actor habló en redes sociales luego de que uno de sus seguidores le preguntara directamente si va a regresar o si se retiraba de la competencia y en su respuesta dejó claro que aún se encuentran en proceso de recuperación, por lo que debe tener paciencia y espera regresar cuando las condiciones médicas se lo permitan.

El futuro de Luis Fernando Hoyos es incierto | Foto del Canal RCN.

La noticia tranquilizó a quienes se preocupan por su bienestar, aunque no desvió del todo las dudas sobre cómo será su reintegro al programa, y mientras tanto, sus compañeros continúan enfrentando pruebas exigentes con la presión de no saber si en cualquier momento del programa aparecerá nuevamente en la cocina, ya sea para portar el delantal negro o para retomar el camino con nuevas fuerzas.

Lo cierto es que la ausencia de Luis Fernando Hoyos se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento, pues crece la incertidumbre y la preocupación por la salud de un actor que es reconocido y querido, tanto dentro como fuera del reality.