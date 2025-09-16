Él es Don Gabo, el padre de Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity

Valeria Aguilar se convirtió en la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity el pasado 15 de septiembre por decisión de los jurados.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció un reconocido cantante en graves condiciones de salud

¿Quién es Don Gabo, el papá de Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity?

La salida de la creadora de contenido e improvisadora antioqueña conmovió a sus compañeros, jurados, televidentes y a la presentadora Claudia Bahamón.

Por eso, el nombre de Valeria ha sido tendencia desde el pasado 15 de septiembre en redes sociales en donde muchos internautas se han interesado por conocer más detalles de su vida personal.

En medio de esta búsqueda sobre su vida personal ha salido a flote el nombre del padre de Valeria Aguilar, quien es conocido en redes sociales como Don Gabo. Una de las personas más importantes a la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Valeria Aguilar empezó grabando video en redes sociales con ayuda de su papá. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez sorprendió con impactante cambio físico, ahora tiene nuevo estilo

¿Cómo le celebró Valeria Aguilar los 69 años a su papá?

Don Gabo es conocido por los seguidores de Valeria Aguilar, esto porque él fue una de las primeras personas que confió en su talento y por eso decidió seguirle la idea con sus ideas y videos.

En las redes sociales de Valeria hay varios videos en los que aparece ella junto a su papá, quien le ha ayudado hacer diferentes videos de humor.

Precisamente, la exparticipante de MasterChef Celebrity le celebró el cumpleaños a su padre el pasado 29 de julio y lo sorprendió con emotivo detalle.

El Gabo acaba de cumplir 69 años y, ya que es su número favorito, no podía dejar pasar la oportunidad de darle un regalo especial.

Esta celebración de Valeria a su padre no pasó por desapercibido en redes sociales y su compañera de MasterChef, Valentina Taguado expresó la ternura que le causó el video junto a su papá: "Don Gabo es el mejor".