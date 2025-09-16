Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es Don Gabo, el padre de Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity

Don Gabo es conocido en redes sociales por su cercana relación con su hija Valeria Aguilar y por ayudarla con sus videos desde el inicio.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
¿Quién es el papá de Valeria Aguilar?
Valeria Aguilar es conocido en redes por videos con ella. (Foto Canal RCN)

Valeria Aguilar se convirtió en la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity el pasado 15 de septiembre por decisión de los jurados.

¿Quién es Don Gabo, el papá de Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity?

La salida de la creadora de contenido e improvisadora antioqueña conmovió a sus compañeros, jurados, televidentes y a la presentadora Claudia Bahamón.

Por eso, el nombre de Valeria ha sido tendencia desde el pasado 15 de septiembre en redes sociales en donde muchos internautas se han interesado por conocer más detalles de su vida personal.

En medio de esta búsqueda sobre su vida personal ha salido a flote el nombre del padre de Valeria Aguilar, quien es conocido en redes sociales como Don Gabo. Una de las personas más importantes a la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Valeria Aguilar
Valeria Aguilar empezó grabando video en redes sociales con ayuda de su papá. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo le celebró Valeria Aguilar los 69 años a su papá?

Don Gabo es conocido por los seguidores de Valeria Aguilar, esto porque él fue una de las primeras personas que confió en su talento y por eso decidió seguirle la idea con sus ideas y videos.

En las redes sociales de Valeria hay varios videos en los que aparece ella junto a su papá, quien le ha ayudado hacer diferentes videos de humor.

Precisamente, la exparticipante de MasterChef Celebrity le celebró el cumpleaños a su padre el pasado 29 de julio y lo sorprendió con emotivo detalle.

El Gabo acaba de cumplir 69 años y, ya que es su número favorito, no podía dejar pasar la oportunidad de darle un regalo especial.

Esta celebración de Valeria a su padre no pasó por desapercibido en redes sociales y su compañera de MasterChef, Valentina Taguado expresó la ternura que le causó el video junto a su papá: "Don Gabo es el mejor".

