Una seguidora de Dayro Moreno dice ser su hija y causa revuelo: "Fue el primer hombre que me falló"

El regreso de Dayro Moreno a la Selección Colombia quedó opacado por la polémica de una seguidora que asegura ser su hija.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Dayro Moreno celebró sus 40 años
Dayro Moreno mostró la celebración que tuvo de 40 años. (AFP: Jaime SALDARRIAGA)

El regreso de Dayro Moreno a la selección Colombia parecía ser motivo de celebración entre sus seguidores, sin embargo, junto a la alegría deportiva, una controversia personal surgió en redes sociales y rápidamente captó la atención del público.

¿Qué reveló la seguidora sobre Dayro Moreno en sus publicaciones?

Una joven llamada Natalia Moreno, compartió varios mensajes en los que asegura ser hija del delantero, tolimense, cuestionando la relación que él habría tenido con ella durante su infancia y adolescencia.

Dayro Moreno llegó a la concentración de Colombia
Dayro Moreno llegó a la concentración de la Selección Colombia. (AFP: MIGUEL ROJO)

La polémica comenzó cuando Natalia difundió videos y fotografías a través de las plataformas como TikTok y X, en los que aparecen diferentes momentos junto al goleador. Fotografías en las que asegura que el jugador la habría negado públicamente y que nunca estuvo presente en las etapas más importantes de su vida.

Uno de los mensajes que más revuelo generó, fue cuando expresó que el primer hombre que le había fallado fue su propio padre; en sus comentarios, afirmó que una parte de ella había muerto el día en que él la negó en una entrevista, un hecho que había marcado profundamente su historia personal.

Estas palabras se sumaron a las imágenes compartidas que pretendían reforzar su vínculo con el futbolista.

La situación despertó muchas reacciones entre los usuarios en redes sociales que comenzaron a debatir sobre la veracidad de las declaraciones y el impacto que ellas tendrían sobre la imagen de Dayro, especialmente ahora, que ha sido reconocido por sus logros deportivos y señalado en un aspecto de su vida privada.

¿Cómo ha manejado Dayro Moreno esta controversia?

Hasta el momento al delantero no ha hecho un pronunciamiento directo frente a las palabras de Natalia, el futbolista a lo largo de su carrera ha procurado mantener en reserva los detalles de su vida personal.

Dayro Moreno
Dayro Moreno fue convocado, pero puede que lo dejen en la banca | Foto Alejandro Pagni / AFP.

Aunque en distintas ocasiones, ha compartido con orgullo, imágenes de sus hijas actuales, resaltando la importancia que ellas representan en su vida fuera de las canchas. Sin embargo, las afirmaciones de la joven generaron controversia frente a la imagen de padre que el futbolista suele proyectarle a sus seguidores.

¿Qué opinan los seguidores de Dayro Moreno y cómo afecta esto a su carrera?

La falta de respuesta oficial ha alimentado más el debate y las especulaciones frente a esta situación, la comunidad y su fanaticada consideran necesario que el jugador de su versión y aclare la situación.

En medio de la controversia, los comentarios de los fans no se hicieron esperar y algunos defieren delantero, argumentando que en su juventud pueda haber enfrentado momentos de inmadurez, mientras que otros opinan que es hora de que de una explicación sobre lo ocurrido.

Todo esto sucede justo después de qué Dayro celebrará sus 40 años y que viviera uno de los momentos más emotivos de su carrera, volver a vestir la camiseta de la selección Colombia, y la victoria contra Bolivia.

El jugador describió esa experiencia como un orgullo indescriptible, resaltando el apoyo recibido por el público en Barranquilla, y a pesar de que los aplausos en la cancha se mantienen, las voces en las redes reflejan un escenario diferente, donde la controversia familiar parece que está apagando, por lo menos ahora, la alegría de su regreso a la selección Colombia.

