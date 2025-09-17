Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estas son las canciones más sonadas entre las reclusas de El Buen Pastor

Revelaron lista de las canciones más escuchadas por las reclusas de El buen Pastor, lugar en el que estuvo recluida Epa Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Las canciones favoritas que no paran de sonar en la cárcel de El Buen Pastor
Playlist inesperada: lo que más escuchan las reclusas de El Buen Pastor. (Foto Canal RCN | Referencia Freepik: @mehaniq).

Un curioso listado de canciones se dio a conocer en redes sociales luego de que las reclusas de la cárcel El Buen Pastor, recordadas por haber sido compañeras de la empresaria Epa Colombia, compartieran cuáles son los temas que más suenan dentro de los muros mientras cumplen su condena.

¿Cuáles son las canciones más sonadas entre las reclusas de El Buen Pastor?

En una reciente dinámica realizada por La Mega se dio a conocer de boca de las propias reclusas del centro penitenciaron para mujeres en Bogotá El Buen Pastor cuáles eran las canciones más sonadas dentro de los muros que hoy las tenía privadas de la libertad.

El periodista encargado de realizar la dinámica abordo a varias reclusas para preguntarles cuál era esa canción que siempre sonaba en el lugar, dando a conocer varios éxitos del momento, entre esos:

  • ‘Quédate’ del cantante urbano Beéle,
  • ‘Perdí mi libertad’ del cantante de música popular Jhonny Rivera
  • ‘Amistad’ de Blessd
  • ‘Eso en 4 No Se Ve’ de Ñejo & Dálmata
  • ‘Chica 10’ de Fusión Perreo

Así mismo, las reclusas revelaron la razón detrás de la popularidad de estas canciones dentro del centro penitenciario, pues muchas coincidieron que más allá de que algunos fueran artistas del momento, estas canciones reflejaban de una u otra forma su realidad actual.

¿Epa Colombia sigue pagando su condena en El Buen Pastor?

Vale la pena recordar que Epa Colombia ya no se encuentra pagando su condena dentro de las instalaciones de la cárcel para mujeres de Bogotá, El Buen Pastor. Pues a mediados del 20 de agosto la decisión fue oficializada, y la joven empresaria fue trasladada a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.

Actualmente la joven se encuentra pagando su condena en este lugar, mientras sus abogados continúan trabajando para conseguir beneficios tales como casa por cárcel o reducción en la sentencia, pues Epa Colombia debe pagar una pena de 63 meses y 15 días impuesta por la justicia.

