Marlon Solórzano causó preocupación al revelar problemas de salud de Yana Karpova

Marlon Solórzano generó preocupación al dar a conocer que su pareja, Yana Karpova, enfrenta problemas de salud.

Yana Karpova atraviesa problemas de salud
Marlon Solórzano alerta a sus seguidores por el delicado estado de salud de Yana Karpova. (Foto Canal RCN).

Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, generó gran preocupación entre sus seguidores al dar a conocer que su pareja, la influenciadora rusa Yana Karpova, enfrenta problemas de salud y no ha logrado recibir atención médica.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Yana Karpova?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Marlon Solórzano compartió un preocupante video en el que reveló la delicada situación que está viviendo desde el pasado martes 16 de septiembre con su pareja, Yana Karpova.

Marlon Solórzano reveló los problemas de salud que enfrenta su pareja Yana Karpova
Marlon Solórzano confiesa delicada situación de Yana Karpova. (Foto Canal RCN).

Según comentó, la también modelo estaría presentado problemas de salud que hasta el momento no han mostrado mejoría, por lo que decidieron ir al médico en busca de ayuda profesional, pero según sus palabras esta le habría sido negada.

"Mi bebé está toda toda enfermita y ella tiene EPS, desde ayer en la noche estamos lidiando con esto. La traje a la EPS y que no la atienden que, porque tiene que pagar prepagada, a parte de la EPS"

El creador de contenido se mostró desconcertado al recibir dicha respuesta por parte de la EPS, pues aseguró que si ya se pagaba un servicio no deberían cobrar uno extra para este tipo de situaciones tan delicadas.

"Me da pesa de Yana, que desde ayer está sufriendo mucho y no la atienden aquí si no paga más".

¿Cómo reaccionaron los internautas a la delicada situación que atraviesa Yana Karpova?

Hasta el momento se desconoce si finalmente Yana Karpova pudo ser atendida por profesionales de la salud, ni cómo se encuentra.

Preocupa el estado de salud de Yana Karpova, confirmado por Marlon Solórzano
Marlon Solórzano informó sobre el estado de salud de la modelo Yana Karpova. (Foto Canal RCN).

Por ahora, lo único cierto es que la salud de la influenciadora rusa sigue siendo un motivo de preocupación entre sus seguidores, quienes permanecen a la expectativa de una pronta actualización sobre su estado actual.

De esta manera, comentario como: “Fuerzas Yana, todo va a salir bien”, “Qué tristeza ver esto en nuestro país, espero que pronto llegue una buena noticia”, “Se nota lo mucho que la amas, Marlon. Esa energía positiva le va a ayudar mucho, fueron algunos de los que destacaron entre cientos.

