Valentina Taguado opinó en ¿qué hay pa' dañar? qué actitudes considera 'ñeras' en las discotecas

Valentina Taguado contó qué actitudes le parecen ñeras en la rumba y entre moteros en ¿Qué hay pa’ dañar?

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Lo que Valentina Taguado llama ñero en redes y rumba
¿Videos bailando en la discoteca? Para Valentina, muy ñero. (Foto: Canal RCN)

Valentina Taguado, unas de las presentadoras de ¿Qué hay pa’ dañar? reveló por qué le parece ‘ñero’ que las mujeres que suban videos a redes sociales bailando en las discotecas.

¿Por qué para Valentina Taguado es ‘nero’ subir videos bailando en las discotecas?

En medio de la conversación del programa matutino que se transmite por la app deCanal RCN y por YouTube, ¿Qué hay pa’ dañar? ofrece una propuesta fresca y sin censura, combinando humor irreverente, debates espontáneos y opiniones directas sobre temas de interés general.

Lo que Valentina Taguado llama ñero en redes y rumba
Valentina Taguado se despacha contra lo ñero en fiestas y motos. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia debatían sobre las cosas que la gente hace y que consideran “ñeras”.

Entre risas y comentarios, mencionaron situaciones que algunas personas realizan en un velorio o entierro, como llevar serenata o hacer mucho ruido en un momento tan privado y triste.

Valentina Taguado confesó además que, aunque no parece de su mentalidad o personalidad, si le parece que es muy ‘ñero’: “La vieja que ella misma sube un video ‘perriando’ en la discoteca”.

Según Hassam y Valentina, ser “guiso”, como se dice coloquialmente, tiene que ver con ciertos comportamientos o apariencias de algunas personas. Por su parte, Johana Velandia complementó diciendo que algunos incluso comparten el video con un salmo.

Valentina Taguado: ¿Y los adornos que les ponen a las motos en Halloween o Navidad?

Para Valentina Taguado, aunque las motos son de su agrado, las decoraciones que algunos moteros ponen en estas temporadas no le parecen ñeras, algo en lo que coincide con Johana Velandia.

“Me parece bonito, pero no lo pondría”, reveló Valentina Taguado.

Con su característico humor, le respondió a un seguidor que escribió que le parecía “ñero” tener a Valentina como novia, a lo que ella contestó: “Claro, un poco de yes”.

Reciéntenme la locutora habló del por qué sigue soltera, en su cuenta de Instagram realizó una dinámica de preguntas y respuestas, donde reveló a sus seguidores que disfruta de su soltería.

Lo que Valentina Taguado llama ñero en redes y rumba
Así calificó Valentina Taguado a las mujeres que suben videos bailando. (Foto: Canal RCN)

Aseguró que valora profundamente su independencia y que no siente la necesidad de estar en una relación por obligación.

Además, destacó que el amor no se busca activamente y que prefiere enfocarse en sí misma y en sus proyectos personales.

