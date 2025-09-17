IA reveló si Luis Fernando Hoyos sería eliminado por faltar tanto a MasterChef Celebrity 2025

El actor Luis Fernando Hoyos es foco de críticas porque mientras avanza los retos de MasterChef Celebrity, 10 años, el actor no ha vuelto a pisar la cocina más importante del mundo.

¿Qué sucede con Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity?

Días atrás, la presentadora Claudia Bahamón alertó sobre la permanencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef. De acuerdo con la conductora principal, su salud no le ha permitido regresar al formato de cocina del Canal RCN.

Sin embargo, lo que sucede es que, a diferencia de otras celebridades, quienes se han ausentado por enfermedad y vuelven pronto, Luis Fernando lleva una significativa cantidad de ausencias. Por lo tanto, hay quienes dicen que debería tener delantal negro en varias oportunidades, dado el caso en el que regrese.

Luis Fernando Hoyos estaba enfermo | Foto del Canal RCN.

Además, los participantes ya se están disgustando, pues a algunos no les parece del todo justo que el actor vuelva a MasterChef mientras ya sucedieron eliminaciones y diversos retos.

Todavía es incierto el futuro de Luis Fernando Hoyos en MasterChef, pero como la curiosidad permanece latente, se le preguntó a la IA que hiciera una predicción en torno a si el artista sería eliminado por faltar tanto a MasterChef Celebrity Celebrity.

¿Luis Fernando Hoyos podría ser eliminado de MasterChef por faltar tanto?, según la IA

Según la herramienta tecnológica, lo primero que se debe considerar es que las reglas son claras: las ausencias continuas sí ponen en riesgo a cualquier participante.

En ese sentido, aunque no siempre eliminan de inmediato a quien falta, los jurados suelen tomarlo como una falta de compromiso y, si se repite, puede convertirse en causal directa de salida.

Foto del Canal RCN.

Dicho lo anterior, la IA consideró los siguientes tres escenarios posibles para Luis Fernando Hoyos en MasterChef:

Si vuelve pronto: podrían darle otra oportunidad, pero con advertencia seria de que no puede seguir faltando.

podrían darle otra oportunidad, pero con advertencia seria de que no puede seguir faltando. Si sigue ausente: los jurados podrían decidir eliminarlo sin reto de eliminación, justificando que no compite en igualdad con el resto.

los jurados podrían decidir eliminarlo sin reto de eliminación, justificando que no compite en igualdad con el resto. Escenario intermedio: que su ausencia se use como argumento para salvar a otro participante en una eliminación, dejando claro que él ya tiene un pie afuera.

En resumen, si Luis Fernando Hoyos no aparece pronto y con constancia, sí es muy probable que lo saquen por incumplimiento, más allá de su talento en la cocina.