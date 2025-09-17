¿Andy Rivera en la cárcel? Así fue el concierto con el que sorprendió en Pereira

E

El cantante pereirano Andy Rivera sorprendió recientemente con una visita al centro de reclusión de mujeres en Pereira, donde compartió un espacio lleno de música, baile y sonrisas con las mujeres privadas de la libertad.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef

¿Cómo fue el concierto que Andy Rivera llevó a mujeres privadas de la libertad en Pereira?

Durante la jornada del artista urbano interpretó varios de sus éxitos, animando los asistentes y creando un ambiente distinto al de la rutina diaria y en medio de la presentación se le vio compartiendo de manera cercana y bailando con algunas de ellas, dejando que la música fuera un puente de conexión.

Además del evento, Andy Rivera llevó detalles para ellas, firmó Camisetas, vasos y otros objetos que las mujeres le entregaban demostrando que la música también tiene un valor sanador, especialmente en contextos difíciles.

Este gesto que despertó múltiples comentarios positivos entre sus seguidores refleja un interés por parte del cantante, en llevar su música a distintos espacios más allá de los escenarios habituales.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico y sorprende con el resultado: así quedó

¿Es la primera vez que Andy Rivera lleva este tipo de conciertos a centros de detención?

De hecho, no es una iniciativa nueva en su familia, pues su padre el reconocido cantante de música popular, Jhonny Rivera quien ha compartido en varias ocasiones que incluso antes de alcanzar la fama, visitaba centros de reclusión para llevar su música a hombres y mujeres privados de la libertad.

En aquellos tiempos, sin un repertorio propio interpretaba canciones de otros artistas, pero lo importante siempre fue el gesto y la cercanía con estas comunidades, por lo que con el paso del tiempo tanto Jhonny como Andy han conservado esta costumbre marcando una diferencia al mostrar el poder que tiene la música para transformar momentos y dar alegría en escenarios donde suele ser más escaso.

El gesto recordó las visitas sociales que su padre, Jhonny Rivera, también realizaba. | Foto del Canal RCN.

Así se ha convertido en una tradición que fortalece el vínculo entre los artistas y quienes, a pesar de las circunstancias, disfrutan con entusiasmo cada una de sus presentaciones.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La drástica petición de los televidentes tras la ausencia de Luis Fernando Hoyos

¿Qué significa este tipo de espacios en la carrera de Andy Rivera?

Más allá de las visitas sociales Andy Rivera atraviesa un momento clave en su carrera artística, pues el próximo gran paso será presentarse por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá con su Tour “un día a la vez”, un concierto que promete ser uno de los momentos más importantes de sus 14 años de trayectoria.

compartió música, baile y sonrisas con mujeres privadas de la libertad. Foto Freepik

El espectáculo contará con un repertorio que mezcla canciones clásicas y nuevos lanzamientos del artista, además de la participación de varios invitados especiales como Jhonny Rivera y Juan Duque.

Para Andy Rivera, este evento representa mucho más que un concierto regular, pues está simbolizando lo que es la consolidación de un sueño que ha construido paso a paso y el profundo agradecimiento que siente hacia los seguidores que lo han acompañado desde el inicio de su carrera.