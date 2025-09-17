La drástica petición de los televidentes tras la ausencia de Luis Fernando Hoyos

La ausencia de Luis Fernando Hoyos en la cocina más importante del mundo sigue siendo tema de debate no solo al interior de la competencia, sino fuera de ella, pues a raíz de la controversia que ha generado, el público también ha expresado su opinión al respecto.

¿Qué opina el público de la ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity?

Y es que, en el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón interrogó a los participantes para conocer cuál es su posición sobre la ausencia del actor en la cocina, situación que elevó los ánimos de las celebridades.

Ahora bien, por otro lado, los televidentes tampoco se quedaron callados y expresaron, en gran parte, su descontento con la situación, por lo que muchos se atrevieron incluso a afirmar que Hoyos debería salir.

“Que se vaya”, “Debe ir 3 veces a eliminación”, “Yo solo espero que no tenga nada malo”, “Directo a eliminación”, “Pienso que ya deberían de sacarlo”, “Que se vaya y vuelva Valeria”, son algunos de los comentarios por parte de los internautas.

Así mismo, hubo quienes no perdieron la oportunidad para proponer que, en su lugar, debería llevarse a cabo un reingreso de uno de los participantes que ya abandonaron el juego, esto como una manera de darles una segunda oportunidad.

¿Por qué Luis Fernando Hoyos no ha regresado a MasterChef Celebrity?

De acuerdo con lo expresado por Bahamón en el programa, las constantes faltas del reconocido intérprete se deben a una condición de salud que le impide asistir a las cocinas, pues por recomendación médica no puede presentarse.

Luis Fernando Hoyos genera revuelo por su ausencia. Foto | Canal RCN.

Frente al tema, al interior de la competencia, muchos participantes se han mostrado inconformes, una de ella es Carolina Sabino, quien dejó claro que no considera que sea justo que ellos continúen haciendo su mejor esfuerzo por evitar salir mientras él permanece intacto.

Televidentes opinan sobre la ausencia de Luis Fernando Hoyos. Foto | Canal RCN.

Aunque mucho se comenta sobre esta situación, por ahora el futuro es un poco incierto, pues aún no sabe si Luis Fernando regresará y, de ser así, cómo será el recibimiento de sus compañeros de juego.