Karina García se quebró tras entrenamiento de boxeo, ¿qué le pasó?

El enfrentamiento entre Karina Garcíacontra Karely Ruiz el próximo mes, sigue siendo tema de conversación entre los internautas, pues desde que se hizo el anuncio oficial, muchos se han mantenido expectantes por saber quién se llevará la victoria en este encuentro.

¿Qué dijo Karina García sobre su entrenamiento para enfrentar a Karely Ruiz?

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida creadora de contenido mostró el exigente entrenamiento que tuvo como parte de su preparación para la p3lea. Sin embargo, segundos después llamó la atención al expresar cómo se siente semanas antes de cumplirse la fecha.

“Las mujeres somos hormonales, las mujeres necesitamos amor y compañía, las mujeres somos mimadas”, fueron las palabras que la creadora de contenido escribió por medio de una historia en la que se dejó ver un poco afectada luego del entrenamiento.

Según lo expresó la influenciadora paisa, las mujeres muchas veces no cuentan con la rudeza que requiere naturalmente este deporte, pues, de acuerdo con sus palabras, aunque las mujeres “parezcan” fuertes, esta práctica es muy exigente.

¿Por qué Karina García se mostró afectada tras entrenamiento de boxeo?

Pese a las dificultades y obstáculos que se le han presentado a lo largo de estos meses de preparación, García se mostró positiva frente al futuro y aseguró estar dispuesta a dar su 100%, “que no queden cargos de conciencia”, señaló.

Karina García se sinceró respecto a sus entrenamientos de boxeo. Foto | Canal RCN.

Más adelante, la también empresaria compartió otra imagen que acompañó de una nueva frase en la que se mostró empoderada y segura de sí misma, “pero yo puedo… y yo siempre podré”, escribió.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz?

Cabe mencionar que, la pele4 entre Karely Ruiz y Karina García se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en el evento Stream Fighters 4, que se llevará a cabo en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia.

La aparición de Karina García que generó preocupación en redes. Foto | Canal RCN.

En el encuentro que es organizado por Westcol, también se enfrentarán Andrea Valdiri contra Yina Calderón, confrontación que tiene a más de uno con altas expectativas desde ya, pues además de enfrentarse en el ring, ambas han protagonizado varias disputas en redes sociales.}