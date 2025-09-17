Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón le respondió a Yaya Muñoz tras asegurar que ella estaba enamorada de José Rodríguez

Yina Calderón arremetió contra Yaya Muñoz tras sus declaraciones en su contra y sacó a la luz fotos del pasado de José Rodríguez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón le respondió a Yaya Muñoz
Yina Calderón arremetió contra pareja de Yaya Muñoz. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón y Yaya Muñoz protagonizaron un cruce de mensajes a través de redes sociales recientemente luego de unas declaraciones de Yaya en medio de un programa en vivo.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre Yina Calderón?

Yaya Muñoz se convirtió en la nueva locutora de un programa digital del influenciador Dímelo King, en medio de su bienvenida al programa la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó unas declaraciones en contra de Yina Calderón.

Según expresó Yaya, ella sentía que Yina Calderón tenía una especie de gusto por su pareja, José Rodríguez, esto a raíz de varios comentarios de ella en su contra.

Yo creo que Yina es la que está enamorada de José porque no lo suelta, cada vez que puede su comentario feo.

Yaya Muñoz aseguró en medio de sus declaraciones que ella sabía cuando una persona estaba interesada en su pareja y este era el caso de Yina Calderón.

Yina está enamorada de José, estoy segura. Uno se da cuenta cuando una mujer tiene intención con su pareja, justamente a palabras hirientes para llamar su atención.

Yaya Muñoz en La Casa de los Famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz aseguró que Yina Calderón está enamorada de José Rodríguez. (Foto Canal RCN)

¿Cómo le respondió Yina Calderón a Yaya Muñoz?

Yina Calderón como era de esperarse no se quedó callada ante estas declaraciones de Yaya Muñoz en su contra y le respondió a través de sus historias de Instagram.

La huilense empezó su respuesta elogiando a Yaya Muñoz por su nuevo rol en el pódcast de Dímelo King, seguido a esto empezó a lanzarle varias pullas.

Yaya, yo ya mantuve hombres así que ya no estoy para mantener a otro, ese trabajo te lo dejo a ti, por lo tanto tu novio no es de mi gusto.

Asimismo, Yina Calderón expuso imágenes del pasado de José Rodríguez haciendo duras acusaciones en su contra.

¿Yina Calderón está enamorada de José Rodríguez, pareja de Yaya Muñoz?

Yina Calderón en su respuesta le expresó a Yaya Muñoz sus razones para no estar enamorada o sentirse atraída por su pareja, José Rodríguez.

A mí no me gustan “hetero confundidos” ni “muerdealmohadas”, no lo digo yo, lo dicen todos los videos y fotos que hay de tu novio.

La influenciadora invitó a Yaya Muñoz a escribirle para que ella le compartiera las supuestas pruebas que tenía del pasado de José Rodríguez.

Hagamos algo, escríbeme al WhatsApp y te mando los videos de lo que José hace con las chicas trans.

José Rodríguez reaccionó al coqueteo hacia Yaya… ¡y no fue bonito!
Yina Calderón aseguró tener pruebas del pasado de José Rodríguez. (Foto Canal RCN).
