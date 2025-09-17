Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisfer Hoyos reaparece tras ausencia en MasterChef y lanza indirecta a Valeria Aguilar: esto dijo

Luisfer Hoyos de Masterchef reaparece tras su ausencia y lanzó una indirecta tras la reciente eliminación de Valeria Aguilar.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luis Fernando Hoyos se pronunció tras su ausencia en MasterChef y mencionó a Valeria Aguilar.
Luis Fernando Hoyos genera revuelo tras indirecta a Valeria Aguilar. Fotos: Canal RCN.

El reconocido actor Luis Fernando Hoyos se ha convertido en tema de conversación en los últimos meses tras su ausencia en la cocina de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Sin duda, muchos internautas han generado múltiples cometarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la ausencia del actor en el capítulo 71 el pasado 15 de septiembre, en el que se llevó a cabo un reto de eliminación.

¿Qué ha dicho Luis Fernando Hoyos al ausentarse de MasterChef?

Cabe destacar que varios participantes de MasterChef Celebrity han expresado sus opiniones frente al desacuerdo que sienten en caso de que Luis Fernando Hoyos regrese a la competencia en “igualdad” de condiciones.

Además, Luis Fernando compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 35 mil seguidores, se pronunció al respecto acerca de su ausencia en MasterChef, pues expresó las siguientes palabras haciendo un comentario hacia Valeria Aguilar:

“Zarigüeya, ¿por qué no me esperaste?”, añadió Luis Fernando Hoyos en su reciente publicación.

Con base en esta reciente publicación, Valentina Taguado no tardó en expresarse, pues expresó que su compañero es un gran participante y, también, resaltó su belleza.

Luego, Valeria Aguilar no tardó en pronunciarse al respecto, pues expresó su emotividad tras ser la reciente eliminada de MasterChef Celebrity y le reveló lo siguiente:

Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025.
Luis Fernando Hoyos genera revuelo por su ausencia en MasterChef. | Foto: Canal RCN.

“Ahora es menester de encontrarnos afuera”, agregó Valeria. A lo que enseguida, Luis Fernando Hoyos expresó lo siguiente: “Dios la oiga”.

¿Qué participantes han estado en desacuerdo con la ausencia de Luis Fernando Hoyos?

Una de las participantes que más ha compartido su opinión acerca de la ausencia de Luis Fernando Hoyos de MasterChef Celebrity es Carolina Sabino, pues dijo en el anterior capítulo que el actor debería tener alguna desventaja a raíz de su ausencia.

Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025.
Televidentes opinan sobre la ausencia de Luis Fernando Hoyos. Foto | Canal RCN.

Otro de los participantes que compartió un objetivo punto de vista fue Ricardo Vesga, pues señaló que lo primordial es que el estado de salud de Luis Fernando Hoyos sea estable para asegurar por el bienestar de todos los participantes en la cocina.

Por ahora, todos los internautas se encuentran a la expectativa del regreso de Luis Fernando Hoyos, expresando qué ocurrirá con su destino, en caso de que esté en “desventaja” o la decisión que tome el jurado.

