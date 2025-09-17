Altafulla desata rumores en redes sobre Karina García: ¿crisis de pareja?

El nombre de Altafulla se ha convertido en unos de los más resonados por parte de los internautas mediante las diferentes plataformas digitales por su gran desempeño en la música y ser el ganador la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, en las últimas semanas varios internautas se han preguntado acerca de la ausencia que ha tenido Karina García con Altafulla en sus redes sociales, donde no han compartido fotografías estando juntos.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico y sorprende con el resultado: así quedó

¿Por qué fanáticos creen que hay una posible crisis amorosa entre Altafulla y Karina?

Recordemos que hace unos días, la creadora de contenido digital Karina García cantó la distinguida canción de Karol G llamada: ‘Ahora me llama’, en la que su letra transcribe los problemas que surgen cuando hay quiebres en una relación amorosa.

Desde entonces, muchos fanáticos han estado pendientes de todo lo que ha publicado la pareja mediante sus redes sociales tras llevar varios días sin hacer alguna aparición en conjunto.

Altafulla comparte nueva canción y fans consideran que es indirecta para Karina. | Foto: Buen Día, Colombia

Por esta razón, Altafulla compartió, mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, un fragmento de la letra de su canción en la que expresó las siguientes palabras:

“Si le dices que sí, puede que seguro me rompas el corazón. Lástima que él no conoce tu mejor versión”, añadió Altafulla.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef

Desde luego, la pareja aún no se ha pronunciado en redes sociales y, tampoco, han confirmado que estén atravesando por una crisis amorosa, pues se ha evidenciado que cada uno ha seguido con sus proyectos profesionales.

¿Cómo nació el amor entre Altafulla y Karina García?

Artículos relacionados Talento nacional Dayro Moreno cumplió años: ella es la bella expareja del futbolista, hermana de Sandra Muñoz

Recordemos que la historia de amor entre Karina García y Altafulla nació cuando se conocieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en el que empezaron una especial amistad y, posteriormente, surgió su historia de amor.

¿Que proyectos ha tenido Altafulla luego de ganar La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Luego de que Altafulla se convirtiera en el ganador de La casa de los famosos Colombia, les demostró a sus seguidores que su romance con Karina iba mucho más allá del reality, pues han viajado juntos, graban contenido digital y cautivan al demostrar que tienen un romance especial.