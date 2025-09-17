Cardi B confirma que está embarazada y espera un hijo con Stefon Diggs

Tras varias semanas de rumores sobre un posible embarazo, la rapera decidió hablar de manera directa y confirmó en una entrevista exclusiva que sí se encuentra esperando un bebé.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef

Con esto, puso fin a las especulaciones que venían creciendo en los últimos meses.

¿Qué dijo Cardi B sobre su embarazo?

La entrevistadora no dudó en preguntarle de frente a la rapera sobre los rumores que circulaban en redes sociales y en la prensa sobre una posible gestación.

Cardi B, con una sonrisa, respondió que sí está embarazada y que tendrá un bebé con su novio, el jugador de fútbol americano Stefon Diggs.

Cardi B revela que está esperando su primer hijo con Stefon Diggs. (Foto Kevin Winter / AFP)

La rapera explicó que se siente muy feliz y emocionada por esta nueva etapa. Será su cuarto hijo, pero el primero con su actual pareja. Aseguró que la llegada de este bebé representa un momento especial en su vida personal y profesional.

“Me siento en un buen espacio, me siento fuerte, me siento poderosa, porque estoy haciendo todo este trabajo mientras creo un bebé”, comentó en la entrevista.

Cardi también habló de la relación que mantiene con Stefon Diggs. Aseguró que ambos se apoyan de manera constante y que se encuentran en una etapa similar de sus carreras. Resaltó que los dos están viviendo un momento positivo y que siempre buscan crecer y avanzar. Según explicó, ninguno de los dos se conforma con lo que tiene y siempre están buscando nuevos retos.

La relación entre Cardi B y Stefon comenzó a finales de 2024, aunque la pareja decidió mantener un perfil bajo en sus primeros meses. No fue hasta mayo de este año que hicieron su primera aparición pública juntos, lo que atrajo la atención de los medios y de los fanáticos de ambos.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico y sorprende con el resultado: así quedó

Los rumores sobre el embarazo se intensificaron recientemente, especialmente cuando Cardi fue vista durante un juicio en el que lucía ropa más holgada de lo habitual. Además, varios detalles llamaron la atención, como su manera de caminar más cuidadosa y algunos gestos en los que parecía proteger su abdomen, lo que levantó aún más sospechas.

¿Quién es el papá de los primeros hijos de Cardi B?

Antes de su relación con Stefon Diggs, Cardi B formó una familia con su aún esposo, el rapero Offset, con quien está en proceso de separación. Con él tiene tres hijos: sus hijas Kulture y Blossom, y su hijo Wave.

Cardi B tiene tres hijos de una relación previa: sus hijas Kulture y Blossom, y su hijo Wave. (Foto Dominik Bindl / AFP)

Cabe recordar que su hija menor, Blossom, nació en septiembre de 2024, en medio del proceso de divorcio que todavía no ha concluido.

¿Quién es Stefon Diggs, pareja de Cardi B?

Stefon Diggs es un receptor abierto de la NFL nacido en Alexandria, Virginia. Es considerado uno de los jugadores más destacados de los últimos años.

Artículos relacionados Premios Grammy Karol G y Beéle entre los colombianos nominados a los Latin Grammy, aquí la lista completa

Tras su paso por la Universidad de Maryland, fue seleccionado en el Draft de 2015 por los Minnesota Vikings. Posteriormente, en 2020, pasó a los Buffalo Bills y en 2024 fue transferido a los Houston Texans, equipo con el que juega actualmente y con el que mantiene una carrera sólida en el fútbol americano profesional.