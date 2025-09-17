Karol G y Beéle entre los colombianos nominados a los Latin Grammy, aquí la lista completa

La Academia reveló este miércoles 17 de septiembre la lista completa de los nominados a los Latin Grammy para la edición número 26.

¿Cuándo y dónde serán los Latin Grammy 2025?

La premiación se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre del 2025 en el MGM Gran Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos, donde se espera que se reúnan varios artistas y se reconozca la labor de varios de ellos.

¿Quiénes quedaron nominados en los Latin Grammy 2025?

Para esta edición el puertorriqueño Bad Bunny fue el artista con mayores nominaciones, liderando la lista al estar presente en 12 categorías.

En las nominaciones los colombianos están presentes, entre ellos Karol G, Beéle, Shakira, Silvestre Dangond, Monsieur Periné y Andrés Cepeda.

Cabe destacar que, el proceso de selección se realizó para 60 categorías, donde se contemplaron canciones que fueron reveladas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 y que poseían el mayor porcentaje de letra en español o lenguas latinas.

Listado de nominaciones principales:

Grabación del Año

Baile inolvidable – Bad Bunny

DtMF – Bad Bunny

El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Desastres fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lara – Zoe Gotusso

Si antes te hubiera conocido – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

Ao teu lado – Liniker

Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

Canción del Año

Baile inolvidable - Bad Bunny

Bogotá – Andrés Cepeda

Cancionera – Natalia Lafourcade

DtMF – Bad Bunny

El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

Otra noche de llorar – Mon Laferte

Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

Si antes te hubiera conocido – Karol G

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Veludo marrom - Liniker

Mejor Canción de Raíces

Aguacero - Luis Enrique, C4 Trío

Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade

El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade

Ella - Anita Vergara, Tato Marenco

Jardín del Paraíso - Monsieur Periné con Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

Mejor álbum pop tradicional

Bogotá - Andrés Cepeda

Cursi - Zoe Gotusso

Lo Que Nos Falto Decir - Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade

Después De Los 30 - Raquel Sofía

Mejor canción pop

Bogotá - Andrés Cepeda

El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

Querida Yo - Yami Safdie Featuring Camilo

Soltera - Shakira

Te Quiero - Nicole Zignago

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

Capaz (Merenguetón) - Alleh, Yorghaki

DtMF - Bad Bunny

De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso

La Plena – W Sound 05 - W Sound Featuring Beéle & Ovy On The Drums

Roma - Jay Wheeler

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

SON 30 - Checo Acosta

El Último - Baile Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo

Baila Kolombia - Los Cumbia Stars

La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Underwater - Fariana

Naiki - Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

Elyte - Yandel

Mejor Álbum de Pop/Rock

Vándalos Bandalos Chinos - Bandalos Chinos

Malhablado - Diamante Eléctrico

Malcriado - Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín

Ya Es Mañana - Morat

R - RENEE

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Calidosa - Mike Bahía

Puñito De Yocahú - Vicente García

Ilusión Óptica - Pedrito Martínez

Bingo - Alain Pérez

Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria

Mejor Canción Tropical

Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa

Cariñito Techy Fatule - Techy Fatule

La Foto Larry Coll - Luis Enrique

Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle

Venga Lo Que Venga - Fonseca, Rawayana