Karol G y Beéle entre los colombianos nominados a los Latin Grammy, aquí la lista completa

Esta es la lista completa de los nominados a los Latin Grammy, entre ellos colombianos como Karol G y Beéle.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G y Beéle
Karol G y Beéle entre los nominados a los Latin Grammy/AFP: NELSON ALMEIDA/Romain Maurice

La Academia reveló este miércoles 17 de septiembre la lista completa de los nominados a los Latin Grammy para la edición número 26.

¿Cuándo y dónde serán los Latin Grammy 2025?

La premiación se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre del 2025 en el MGM Gran Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos, donde se espera que se reúnan varios artistas y se reconozca la labor de varios de ellos.

Karol G nominada en los Latin Grammy

¿Quiénes quedaron nominados en los Latin Grammy 2025?

Para esta edición el puertorriqueño Bad Bunny fue el artista con mayores nominaciones, liderando la lista al estar presente en 12 categorías.

En las nominaciones los colombianos están presentes, entre ellos Karol G, Beéle, Shakira, Silvestre Dangond, Monsieur Periné y Andrés Cepeda.

Beéle en los Latin Grammy

Cabe destacar que, el proceso de selección se realizó para 60 categorías, donde se contemplaron canciones que fueron reveladas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 y que poseían el mayor porcentaje de letra en español o lenguas latinas.

Listado de nominaciones principales:

  • Grabación del Año

Baile inolvidable – Bad Bunny
DtMF – Bad Bunny
El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
Desastres fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Lara – Zoe Gotusso
Si antes te hubiera conocido – Karol G
Cancionera – Natalia Lafourcade
Ao teu lado – Liniker
Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

  • Canción del Año

Baile inolvidable - Bad Bunny
Bogotá – Andrés Cepeda
Cancionera – Natalia Lafourcade
DtMF – Bad Bunny
El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
Otra noche de llorar – Mon Laferte
Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
Si antes te hubiera conocido – Karol G
#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
Veludo marrom - Liniker

  • Mejor Canción de Raíces

Aguacero - Luis Enrique, C4 Trío
Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade
El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade
Ella - Anita Vergara, Tato Marenco
Jardín del Paraíso - Monsieur Periné con Bejuco
Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

  • Mejor álbum pop tradicional

Bogotá - Andrés Cepeda
Cursi - Zoe Gotusso
Lo Que Nos Falto Decir - Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
Después De Los 30 - Raquel Sofía

  • Mejor canción pop

Bogotá - Andrés Cepeda
El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
Querida Yo - Yami Safdie Featuring Camilo
Soltera - Shakira
Te Quiero - Nicole Zignago

  • Mejor interpretación urbana/fusión urbana

Capaz (Merenguetón) - Alleh, Yorghaki
DtMF - Bad Bunny
De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso
La Plena – W Sound 05 - W Sound Featuring Beéle & Ovy On The Drums
Roma - Jay Wheeler

  • Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

SON 30 - Checo Acosta
El Último - Baile Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo
Baila Kolombia - Los Cumbia Stars
La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa

  • Mejor Álbum de Música Urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
Underwater - Fariana
Naiki - Nicki Nicole
MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
Elyte - Yandel

  • Mejor Álbum de Pop/Rock

Vándalos Bandalos Chinos - Bandalos Chinos
Malhablado - Diamante Eléctrico
Malcriado - Lasso
El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín
Ya Es Mañana - Morat
R - RENEE

  • Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Calidosa - Mike Bahía
Puñito De Yocahú - Vicente García
Ilusión Óptica - Pedrito Martínez
Bingo - Alain Pérez
Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria

  • Mejor Canción Tropical

Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa
Cariñito Techy Fatule - Techy Fatule
La Foto Larry Coll - Luis Enrique
Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades
Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle
Venga Lo Que Venga - Fonseca, Rawayana

