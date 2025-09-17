Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Morales, Miss Bogotá, confesó discordia con compañera en Miss Universe Colombia, el reality

Mariana Morales, al ser mujer trans y estar en Miss Universe Colombia, el reality, puede dividir opiniones.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Mariana Morales
Mariana Morales, Miss Bogotá, confesó discordia con compañera en Miss Universe Colombia, el reality

El próximo 28 de septiembre se conocerá la ganadora de Miss Universe Colombia, el reality, así que mientras llega el día las candidatas van revelando datos de la competencia del Canal RCN.

Una de las representantes del reality es Mariana Morales, Miss Bogotá. La joven ha sido el foco de atención debido a que rompió esquemas en el sentido de que se convirtió en la primera mujer trans en participar en este formato.

¿Qué mal momento vivió Mariana Morales en Miss Universe Colombia, el reality?

Para Mariana, ser parte de Miss Universe Colombia es un mensaje de diversidad y unidad para el país. Pese a esto, reveló que no todo ha sido color de rosa, ya que dio a conocer una incómoda situación que vivió con una de sus compañeras.

A través del programa radial de 'Los impresentables', Mariana Morales recordó que en un momento de la competencia hubo una participante que la criticó directamente.

Mariana Morales
Mariana Morales es Miss Bogotá | Foto del Canal RCN.

"Una chica que representaba un departamento, que no voy a decir cuál es, y la idea tampoco es darle complicaciones. Estábamos almorzando y me dijo '¿tú cuándo has visto que una mujer cisgénero, de nacimiento, esté en un concurso para mujeres trans?'... Yo creo que le salió tan de corazón, que yo lo sentí como un ataque", reveló Morales.

¿Cómo reaccionó Mariana Morales, Miss Bogotá, a la opinión de su compañera de reality?

Tras la acusación de su compañera de reality, Miss Bogotá reaccionó y expresó que respondió que, precisamente, como no se han abierto espacios para que las mujeres trans puedan estar en concursos de belleza, al no haberlos se accionan a crearlos ellas mismas con sus propias ideas.

Mariana Morales
Mariana Morales reveló su incómoda experiencia | Foto del Canal RCN.

"Eso fue el primer ataque que yo recibí y también yo creo que la desinformación hace que de pronto haya comentarios hirientes, como, por ejemplo, el hombre que esté conmigo tiene que ser gay. No, un hombre gay es un hombre que le gustan los hombres, pero yo considero que no tengo rasgos masculinos", agregó Mariana Morales.

 

Así las cosas, Mariana Morales concluyó que no es fácil ser una mujer trans y estar en Miss Universe Colombia, el reality, pero está plenamente agradecida con el Canal RCN por abrirle esta puerta en su vida.

