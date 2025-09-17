Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado destapó su verdad de MasterChef: respondió a críticas y reveló a quienes fingen

Valentina Taguado habló sin rodeos sobre lo que piensa de MasterChef Celebrity y confesó que algunos solo van a actuar.

Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado
Valentina Taguado destapó la verdad de MasterChef | Foto del Canal RCN.

A través del programa 'Qué hay pa' dañar', la locutora Valentina Taguado asombró al responder a quienes la critican por su forma de ser en MasterChef Celebrity.

Sin embargo, a ello le sumó revelaciones que tienen que ver con sus compañeros de la producción del Canal RCN.

¿Cómo se siente Valentina Taguado por recibir críticas de su participación en MasterChef Celebrity?

Luego de que eliminaron a Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity, 10 años, Valentina Taguado quedó inconforme. Entonces, la locutora comunicó que lo difícil no es cocinar, sino aguantarse las personas.

"A mí me han criticado por cómo soy... Yo fui a un reality, a mí no me dijeron que eso era una novela, o sea, me refiero que tocaba actuar... Hay frustraciones, hay rabias, hay ventajas, hay desventajas, hay gente buena y hay gente mala", fue lo primero que dijo Taguado.

Conjuntamente, comentó que cuando se mezclan todas las emociones, como en la vida real, las personas no son lineales.

Valentina Taguado
A Valentina Taguado no le afectan las críticas de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Pese a las críticas, la locutora remarcó que "poco y nada le importan", ya que justificó que no es un robot y, por ende, no puede estar bien todo el tiempo.

No obstante, aprovechó para contar una anécdota de algo que le pasó a ella junto a Valeria en una eliminación de MasterChef Celebrity.

¿Qué reveló Valentina Taguado acerca de quienes actúan en MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado señaló que ella es de las personas que no pueden aguantar la risa, así que en una eliminación se puso a reír sin poderlo controlar. Ante esto, algunas celebridades habrían aprovechado la situación para actuar.

Valentina Taguado
Valentina Taguado dice que algunos actúan en MasterChef | Foto del Canal RCN.

"Se nos acercan dos participantes, una a cada una, nos voltean a las cámaras y hacen como si nos estuvieran consolando y empiezan a decirnos 'tranquila, tranquila, todo va a pasar' y nos abrían los ojos como no se rían más, como estamos es un momento serio... O sea, actuando como si nosotras estuviésemos llorando", confesó Taguado.

Desde ese momento, la influencer remarcó que comprendió que no todo es lo que parece, pues hay celebridades que van a MasterChef a hacer el papel de su vida y no a mostrar su verdadera forma de ser.

Todos los capítulos de MasterChef Celebrity los puedes encontrar en la app del Canal RCN. Clic aquí.

