Carolina Sabino rompe el silencio sobre su forma de competir en MasterChef Celebrity

Carolina Sabino contó la verdad sobre si usó o no estrategias durante su paso por MasterChef Celebrity.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Carolina Sabino revela por qué no usó estrategias en MasterChef Celebrity
La inesperada decisión de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

Carolina Sabino, reconocida actriz de telenovelas como Las Juanas, habló en una reveladora entrevista sobre su paso por MasterChef Celebrity Colombia y explicó por qué decidió no usar estrategias en la competencia de cocina.

¿Por qué Carolina Sabino prefirió el juego limpio en MasterChef Celebrity?

En el video Podcast ‘Realidades Ocultas’ de Carolina Araujo en donde suelen entrevistar famosos sobre vida y trayectoria, la participante de MasterChef contó que sus valores no le permiten pasar por encima de nadie para lograr cosas en la vida.

“A veces peco por no tener estrategias para jugar”, confesó Carolina Sabino en medio de la entrevista.

Durante su participación en la competencia de cocina, Sabino se ha ganado un lugar gracias al talento que demuestra en los platos presentados a los jurados.

Carolina Sabino revela por qué no usó estrategias en MasterChef Celebrity
Carolina Sabino sorprende con su forma de competir en MasterChef Celebrity. (foto: Canal RCN)

Sin embargo, algunos seguidores del programa la critican, pues consideran que “no se hace querer” y que resulta “antipática” por la forma en la que actúa en las grabaciones.

Lo cierto es que Sabino continúa en la competencia como una de las cocineras más fuertes y no teme decir lo que piensa. Recientemente opinó sobre la ausencia de Luis Fernando Hoyos en el programa, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

¿Qué piensa Carolina Sabino de la ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity?

Recordemos que desde hace varios capítulos Luis Fernando Hoyos sigue ausente de MasterChef Celebrity Colombia por una incapacidad médica que le impide regresar a la competencia.

Sin embargo, en una reciente emisión, la presentadora Claudia Bahamón les preguntó a los participantes qué opinaban sobre su posible regreso.

Carolina Sabino revela por qué no usó estrategias en MasterChef Celebrity
¿Juego limpio o desventaja? La postura de Carolina Sabino en MasterChef. (Canal RCN)

Algunos expresaron que sería injusto, pues ellos ya llevan un proceso adelantado mientras que él volvería a competir como si nada.

Una de las reacciones que sorprendió fue la de Carolina Sabino quien con sinceridad reveló:

“Con mucha tristeza de ver que pasan las semanas y no vuelve Luis Fer. Uno ha hecho un proceso muy a conciencia y con mucho esfuerzo, y él llega a meterse a los 10, a los 8, a los 4, y se sobrevalora todo el esfuerzo que hemos hecho”, expresó Carolina Sabino en su reflexión.

