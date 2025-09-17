Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Picorios aclara si estará en La casa de los famosos Colombia 3: “No les voy a mentir”

Carolina Picorios respondió a sus seguidores si hará parte de La casa de los famosos Colombia 3. Esto dijo la modelo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Carolina Picorios confirma si va a estar en La casa de los famosos Colombia 3
¿Carolina Picorios confirma su participación en La casa de los famosos Colombia 3? (Foto: Canal RCN)

Carolina Picorios, influencer y modelo con más de un millón de seguidores en redes sociales, respondió recientemente a la pregunta que muchos de sus fanáticos tenían: si estaría o no en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Carolina Picorios va a estar en La casa de los famosos 3?

La modelo comenzó su trayectoria en Medellín, donde hizo parte de pasarelas locales antes de dar el salto a las plataformas digitales.

Allí encontró un espacio para mostrar un estilo de vida basado en el ejercicio, la disciplina y una relación abierta con el bienestar personal.

Su presencia en redes no solo le ha dado reconocimiento, también la oportunidad de conectarse con una comunidad que sigue de cerca cada paso de su carrera.

Artículos relacionados

En paralelo, Picorios ha participado en pasarelas y campañas internacionales. Sin embargo, la exposición digital le ha permitido mostrar facetas personales, viajes y comparte su rutina.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, uno de los temas más recurrentes fue su posible participación en La casa de los famosos Colombia. La modelo no esquivó el tema y contestó con franqueza:

“No les voy a mentir, sí he hablado con el canal al respecto… pero uff ¿qué dicen ustedes?”.

Su declaración dejó abierta la conversación y generó especulaciones sobre un ingreso próximo al reality de convivencia.

Aunque no confirmó ni negó de manera tajante, la frase aumentó la expectativa entre los fanáticos del programa que esperan desde ya esa tercera parte.

¿Qué más contó Carolina Picorios a sus seguidores?

En medio de la interacción digital, Carolina también respondió sobre temas personales.

Al ser consultada sobre posibles procedimientos estéticos, contestó de manera ligera: “el tembleque porque me tomé un café hace poco”.

Artículos relacionados

Más allá del interés por La casa de los famosos Colombia, su vida privada también ha estado en la conversación pública.

Su romance con el cantante Kapo, iniciado en agosto de 2024, terminó oficialmente en mayo de este año. Los rumores de separación se intensificaron cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales, y más tarde, cuando Kapo asistió solo a los premios Lo Nuestro en Miami.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paulina Vega Talento nacional

Paulina Vega deja ver un vistazo sobre cómo vive su nueva etapa como madre

Paulina Vega deja ver un vistazo de su maternidad, compartiendo momentos íntimos y reflexiones sobre su nueva vida como madre.

Dos personas mayores sentados frente al mar. Viral

Camilo Cifuentes le cumplió el sueño a dos abuelitos: así fue su reacción

El influenciador, Camilo Cifuentes, conmovió en redes al mostrar la reacción de los dos abuelitos tras hacer su sueño realidad.

Dayro Moreno estuvo de cumpleaños. Ella es su expareja Talento nacional

Dayro Moreno cumplió años: ella es la bella expareja del futbolista, hermana de Sandra Muñoz

Dayro Moreno estuvo de cumpleaños y muchos seguidores se han preguntado sobre quien fue su última pareja. Te contamos quién es.

Lo más superlike

Carolina Sabino revela por qué no usó estrategias en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompe el silencio sobre su forma de competir en MasterChef Celebrity

Carolina Sabino contó la verdad sobre si usó o no estrategias durante su paso por MasterChef Celebrity.

Ricardo Montaner preocupa a sus seguidores por su estado de salud Ricardo Montaner

Ricardo Montaner preocupa a sus seguidores por su estado de salud y un inquietante mensaje en redes

Rauw Alejandro Talento nacional

Rauw Alejandro publica una adivinanza para revelar su nuevo álbum en Instagram

La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. Talento nacional

Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso