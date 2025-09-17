Carolina Picorios aclara si estará en La casa de los famosos Colombia 3: “No les voy a mentir”

Carolina Picorios, influencer y modelo con más de un millón de seguidores en redes sociales, respondió recientemente a la pregunta que muchos de sus fanáticos tenían: si estaría o no en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Carolina Picorios va a estar en La casa de los famosos 3?

La modelo comenzó su trayectoria en Medellín, donde hizo parte de pasarelas locales antes de dar el salto a las plataformas digitales.

Allí encontró un espacio para mostrar un estilo de vida basado en el ejercicio, la disciplina y una relación abierta con el bienestar personal.

Su presencia en redes no solo le ha dado reconocimiento, también la oportunidad de conectarse con una comunidad que sigue de cerca cada paso de su carrera.

En paralelo, Picorios ha participado en pasarelas y campañas internacionales. Sin embargo, la exposición digital le ha permitido mostrar facetas personales, viajes y comparte su rutina.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, uno de los temas más recurrentes fue su posible participación en La casa de los famosos Colombia. La modelo no esquivó el tema y contestó con franqueza:

“No les voy a mentir, sí he hablado con el canal al respecto… pero uff ¿qué dicen ustedes?”.

Su declaración dejó abierta la conversación y generó especulaciones sobre un ingreso próximo al reality de convivencia.

Aunque no confirmó ni negó de manera tajante, la frase aumentó la expectativa entre los fanáticos del programa que esperan desde ya esa tercera parte.

¿Qué más contó Carolina Picorios a sus seguidores?

En medio de la interacción digital, Carolina también respondió sobre temas personales.

Al ser consultada sobre posibles procedimientos estéticos, contestó de manera ligera: “el tembleque porque me tomé un café hace poco”.

Más allá del interés por La casa de los famosos Colombia, su vida privada también ha estado en la conversación pública.

Su romance con el cantante Kapo, iniciado en agosto de 2024, terminó oficialmente en mayo de este año. Los rumores de separación se intensificaron cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales, y más tarde, cuando Kapo asistió solo a los premios Lo Nuestro en Miami.