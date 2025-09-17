Mabel Moreno recuerda a Lucrecia, Café con aroma de mujer: “Nunca es tarde para ponerte de primera”

Con una galería de fotos, la reconocida actriz Mabel Moreno compartió lo que aprendió de Lucrecia Rivas de Vallejo, su personaje en la más reciente versión de ‘Café con aroma de mujer’.

¿Qué aprendió Mabel Moreno de Lucrecia en Café con aroma de mujer?

La producción, en sus dos versiones, fue una de las historias más exitosas de la televisión y contó con la participación de Carmen Villalobos, Laura Londoño, William Levy, Rodrigo Candamil, Mabel Moreno, entre otros grandes actores.

Lucrecia fue recordada por ser una de las antagonistas de la novela, destacándose por hacerle la vida imposible a Gaviota y a su relación con Sebastián Vallejo.

Además, estuvo marcada por un matrimonio con un esposo poco confiable al que le perdonaba todo.

En su publicación, Mabel inicia con un mensaje de amor propio y acompaña con sus fotos de la producción de RCN.

“No puedes llenar vacíos para justificar el desamor. No es sano dar de más para que te elijan. No puedes romperte para caber en una vida que no te queda. Confía en tu intuición: si algo te hace ruido, es porque no está del todo bien. Nunca es tarde para ponerte de primera, perdonarte y seguir adelante”.

La actriz acompañó la galería con la reflexión de que “cada personaje nos deja algo por aprender”, y recordó que la producción próximamente estará disponible en Netflix.

Las lecciones de Lucrecia: Mabel Moreno comparte fotos. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, los comentarios de felicitación por su actuación llegaron rápidamente. Los internautas le expresaron: “Me encantó tu personaje”. “Amé a Lucrecia y a María del Pilar Garcés; tus dos mejores personajes. Tan opuestos uno del otro, pero espectaculares ambos porque eran dos mujeres fuertes”.

¿Cómo superó Mabel Moreno la depresión tras su separación?

Más allá de la ficción, sus palabras también hacen eco en su vida personal. Mabel ha compartido que una relación pasada le dejó aprendizajes profundos y secuelas, entre ellas una grave afección nerviosa: “Se me quitó la depresión el día que decidí separarme”, reveló en una entrevista.

Descubre las fotos de Mabel Moreno como Lucrecia. (Foto: Canal RCN)

Aunque suele mantener su vida privada al margen de los comentarios en redes sociales, la actriz ha hablado sobre ese capítulo que marcó un antes y un después en su vida, y con el que puso fin a una crisis de depresión durante su matrimonio.