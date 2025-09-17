Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura sorprende con su drástico cambio físico tras meses de dar a luz: ¿cómo luce?

La Segura sorprende a sus seguidores con el cambio físico que ha tenido desde que dio a luz a su hijo Lucca.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Las Segura sorprende con su cambio físico
La Segura sorprende con su cambio físico tras meses de dar a luz. | Foto: Canal RCN

Natalia Segura Mena, o más conocida como La Segura, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al compartir varios acontecimientos de su vida personal y cautivar con su arrolladora personalidad.

Además, la influenciadora se ha convertido en tema de conversación en las últimas horas al compartir cómo luce su aspecto físico tras casi cinco meses de dar a luz a su pequeño hijo Lucca, fruto de su relación con el uruguayo Ignacio Baladán.

¿Cómo luce La Segura luego de dar a luz luego de cuatro meses?

Recientemente, La Segura compartió, a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores, cómo luce su figura en la actualidad y expresó las siguientes palabras:

“Ustedes han sido parte de mi motivación, así vamos”, añadió La Segura en la descripción de su publicación.

En la foto se refleja que La Segura ha demostrado tener un buen estilo de vida al demostrar una gran dedicación con respecto a su notorio cambio físico en el que muchos de sus seguidores han compartido su especial apreciación al respecto.

Las Segura sorprende con su cambio físico
¿Cómo luce La Segura en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Sin duda, La Segura luce igual de bella a como lucía antes cuando participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que se convirtió en una de las participantes preferidas por parte de los internautas.

Recordemos que cuando La Segura hizo parte dela primera temporada de La casa de los famosos Colombia, vivió un emotivo momento con Ignacio Baladán cuando allí aprovechó la oportunidad de hacerle una especial propuesta de matrimonio.

¿La Segura se ha realizado algún procedimiento médico tras dar a luz a Lucca?

Es clave mencionar que la influenciadora ha compartido mediante sus redes sociales que se ha sometido a un procedimiento médico para bajar de peso y tener su apariencia física deseada.

Ignacio Baladán le propuso matrimonio a La Segura en La casa de los famosos Colombia
Así le propuso matrimonio Ignacio Baladán a La Segura. | Foto: Canal RCN

Así también, ha explicado en varias ocasiones que su procedimiento se trata acerca de una “tuneada” en la que ha anunciado que está sometiéndose a un respectivo cuidado alimenticio.

Desde luego, todos los seguidores de La Segura han demostrado mediante las redes sociales la gran admiración que sienten hacia ella por ser una esposa, madre y creadora de contenido ejemplar.

