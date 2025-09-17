Así reaccionó Emiro Navarro tras conocer que Karola vivirá en República Dominicana

El influenciador Emiro Navarro reaccionó luego de enterarse que su mejor amiga Karola se irá a vivir a República Dominicana tras aceptar trabajar en una famosa emisora del país.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef

¿Por qué Karola se irá a vivir a República Dominicana?

La joven salió de un reality de convivencia y fue sorprendida con una oferta laboral para ser locutora de una importante emisora en 'Sin filtro radio show', cuyo trabajo ella aceptó, por lo que, decidió mudarse a este país.

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro tras conocer que Karola vivirá en República Dominicana?

El influenciador quedó sumamente sorprendido con la noticia y a través de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, le realizó una videollamada a la influenciadora donde hablaron al respecto.

Karola se mostró muy emocionada por el nuevo reto que tendrá en su vida y su mudanza a este lugar.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico y sorprende con el resultado: así quedó

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en felicitarla y expresarle lo feliz que está por ella.

"Estoy súper feliz por ti, súper orgulloso, yo sé que se vendrán muchas cosas grandes para ti, pero espero que vengas (...) hay unos babados que quedas seca, pero después hablamos bien, disfruta y rómpela", le expresó.

Además, le pidió que no dude en saludarlo en vivo, a lo que ella señaló que evidentemente lo hará en varias ocasiones.

Asimismo, indicó que estará unos días en Colombia, pero que su vida ya está en República Dominicana.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate arremetió contra Karina García y ella reaccionó: "Me tienes que superar"

¿Cómo reaccionaron los de Dímelo King al nuevo trabajo de Karola?

Como bien se conoce, antes de que Karola recibiera dicha oferta laboral y estuviera en el reality de dicho país, era panelista de Dímelo King, con quienes ha tenido algunas diferencias, pero estos le desearon lo mejor en su nuevo camino.

"¡Tus logros también son los nuestros, queremos felicitarte por esta nueva etapa en tu vida, te deseamos miles de éxitos!", agregaron. en redes sociales.

Tras el logro de Karola varios internautas han reaccionado al respecto, donde muchos se han mostrado felices por ella y la han llenado de elogios, mientras que otros no han tardado en criticarla o pedirle que se regrese a Colombia.